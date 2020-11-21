الامارات | محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات المشارك في قمة العشرين

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يترأس وفد الإمارات المشارك في قمة العشرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد الإمارات المشارك في الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية افتراضياً.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": شاركت اليوم في قمة قادة مجموعة العشرين الافتراضية التي تستضيفها المملكة ويترأسها خادم الحرمين الشريفين .. مجموعة العشرين هي المنصة الاقتصادية الأكبر عالمياً التي يتوحد حولها العالم للتصدي للتحديات المشتركة وتجاوزها"

وتابع سموه: "أكدت خلال مشاركتي في قمة قادة مجموعة العشرين التي تحضرها جميع المنظمات الدولية الرئيسية أن الإمارات ستظل داعمة لكافة المبادرات الدولية المشتركة ..ولكافة السياسات والمشاريع التي تضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة..وشكرنا الجزيل للتنظيم العالمي الرائع للقمة من المملكة الشقيقة"

وانطلقت أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول مجموعة العشرين ( G20 ) افتراضياً، اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .

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