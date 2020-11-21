«الاتحادية للشباب» تنظم حلقة افتراضية بين شباب إماراتيين وإسرائيليين لتكريس التعايش السلمي

سيف اليزيد - نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب أول حلقة شبابية افتراضية «إماراتية- إسرائيلية»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح ركزت على ضرورة الحوار المتبادل بين الأديان والمعتقدات وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي واحترام التعددية الثقافية، بمشاركة رجال دين ومجموعة من الشباب في دولة الإمارات وإسرائيل.

شارك في الحلقة، التي أدارتها الشيخة ماجدة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وهي باحثة حاصلة على منحة «رودس» المرموقة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، الحاخام يهودا سارنا الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في دولة الإمارات، ومريم الزيدي وهي داعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومازن نحوي رجل أعمال فلسطيني مقيم في دولة الإمارات منذ مدة طويلة.

حضر الحلقة الافتراضية أكثر من 40 شاباً وشابة من الإمارات وإسرائيل ذوي اهتمامات متنوعة ومتعددة، بما فيها علوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون والعلوم السياسة وريادة الأعمال.

وقالت الشيخة ماجدة آل مكتوم: «تشكل هذه الحلقة الشبابية مثالاً على أهمية الحوار والتعاون ليس في المنطقة فقط، بل إنما على مستوى العالم أجمع، حيث ركزت نقاشاتها على العديد من القضايا والقيم المشتركة كالتسامح والتعايش السلمي وصناعة المستقبل. وهدفنا هو الاستماع لوجهات النظر ومعرفة الأهداف والتحديات المشتركة التي تواجه الشباب في دول المنطقة والاستفادة واكتساب المعرفة والتعلم من بعضنا البعض».

من جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «لدينا في دولة الإمارات وإسرائيل فرصة مشتركة لتكريس قيم التسامح واستكشاف الرؤى الشبابية، في ظل السلام لصناعة المستقبل الأفضل والسلام لنا في دولة الإمارات، هو أن نطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة نتعرف فيها على ثقافات جديدة، ونكوّن أصدقاء جدداً، نعمل معهم معاً على استكشاف طرق للمضي قدماً، نحو مستقبل مزدهر وأفضل للمنطقة والعالم».

وأضافت معاليها: أن «التسامح والتعايش هو إلى حد ما أشبه بالعضلة التي تنمو يوماً تلو الآخر بالتمرين والتدريب المستمرين، ونحن، اليوم، متحمسون أكثر من أي وقت مضى للتعرف على التنوع في ثقافاتنا وتبادل المعرفة بين بعضنا البعض».

من جانبه، قال مازن نحوي عن مسيرته لتقبل الآخر: «أنا من اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا أراضيهم في العام 1948، ونشأت كغيري من ملايين الشباب العربي وسط بيئة يسودها الغضب، ولديهم الكثير من المشاعر السلبية، وأنا هنا اليوم لأتحدث عن مسيرتي مع التعايش والتسامح، فطيلة حياتي، لم أر أبداً يهودياً أو إسرائيلياً حتى بلغت السادسة عشرة من عمري، عندما تخرجت من مدرستي - الشويفات في الشارقة - ذهبت إلى جامعة بوسطن، وهناك كان لدي زميل يهودي في السكن، ولم أعرف ذلك إلا بعد أسبوع من العيش معاً، حينها، انتقلت من مرحلة الصدمة والخوف إلى مرحلة تطوير صداقة حقيقية ومحبة مع مرور الوقت حتى اليوم».

من جانبها، تطرقت مريم الزيدي إلى أوجه الشبه بين الإسلام واليهودية قائلةً: «نحن جميعاً نعبد إلهاً واحداً، ونؤمن أن الله يدعو إلى السلام وفي الإسلام السلام هو من أجمل أسماء الله الحسنى، التي وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه».

وأضافت: «نحن اليوم بحاجة لحوار من قلوبنا أساسه محبة بعضنا البعض، وأن لا نقبل الأذى لأنفسنا، وأن يتم فهمنا واحترامنا بغض النظر عمن نكون.

واختتمت الشيخة ماجدة آل مكتوم الحلقة بشكر جميع المشاركين على المساهمة في النقاش وكونهم رمزاً للأمل والإلهام للمستقبل.

يذكر أن الحلقات الشبابية هي إحدى المبادرات، التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وهي تهدف إلى تعزيز التواصل المستدام مع شباب الإمارات والاستماع لهم، والتعرف على أفكارهم وآرائهم في إيجاد الحلول للتحديات، حتى تستطيع الحكومة توفير أفضل بيئة حاضنة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، وتمكينهم من لعب دور أساسي في مسيرة البناء والازدهار في الإمارات.