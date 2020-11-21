ملاك الإبل يستعدون لمزاينة إبل اللقايا والإيذاع – محليات في مهرجان الظفرة 14

يستعد ملاك الإبل في الإمارات والخليج لخوض منافسات مزاينة الإبل لأشواط اللقايا والإيذاع – محليات في مهرجان الظفرة 14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، حيث سيشهد الأسبوع الثالث على التوالي 8 أشواط لأصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وقد خصص لها 70 جائزة قيمة، ويستمر المهرجان لغاية 30 يناير 2021.

وتبدأ عند السادسة والنصف من صباح يوم غدٍ الخميس، دخول الإبل المشاركة بمزاينة الإبل في أشواط اللقايا - محليات، وذلك استعدادا للإعلان عن نتائج أشواطها الأربعة للشرايا والتلاد وهي (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، خصص لها 35 جائزة، وذلك بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم، وسط التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول به في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل سلامة المشاركين والعاملين.

وتبدأ الإبل المشاركة في أشواط الإيذاع - محليات ضمن أشواط الشرايا والتلاد، يوم الجمعة، بالدخول إلى الشبوك المخصصة، وسيتم إعلان نتائجها يوم السبت، حيث تشمل 4 أشواط هي (شوط أصحاب السمو الشيوخ، شوط شرايا لأبناء القبائل، شوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح - يسمح بالشركاء، شوط تلاد لأبناء القبائل)، خصص لها 35 جائزة قيمة.

وحرصاً على سلامة العاملين والمشاركين يمنع إقامة الحفلات والولائم وتنظيم المسيرات الاحتفالية للإبل، وبشكل مستمر تنوه اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بدورته 14، للمشاركين في مزاينة الإبلعلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في موقع المهرجان بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددة الى إلغاء مشاركة من يخالف الشروط، وعلى المشاركين الالتزام بالتعليمات المقررة من اللجنة المنظمة للمهرجان، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المشاركين والعاملين.

الجدير بالذكر أن الدورة الـ 14 من مهرجان الظفرة، هذا العام تأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وتقتصر على مسابقات المهرجان على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم، ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور وسباق الخيول العربية الأصيلة وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومزاينة السلوقي العربي التراثي ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، وذلك ضمن جدول ومواعيد كل فئة بواقع ثلاثة أيام في نهاية كل أسبوع ولنحو 13 أسبوعاً، ولن تشمل هذه الدورة السوق الشعبي وفعالياته وذلك حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

وتعد مزاينة الإبل، المسابقة الرئيسية في مهرجان الظفرة، الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل ومحبي المزاينات التراثية، لما تشهده من أعداد كبيرة من المشاركات على مستوى الدولة واهتمام واسع من الباحثين والمهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى ما تقدمه المزاينة من لوحات تراثية تعكس العادات والتقاليد والمنتجات المرتبطة بالإبل.

وتشهد مزاينة الإبل في هذه الدورة الاستثنائية من مهرجان الظفرة 14، نحو 56 شوطا خصص لها 476 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم ، ضمن 6 فئات عمرية (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، حيث خصص 30 شوطا لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 248 جائزة، و26 شوطا لفئة المجاهيم بمجموع جوائز بلغ 228 جائزة.