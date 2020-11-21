الدار العقارية تتيح فرصة كسب نقاط "دارنا" وأميال "ضيف الاتحاد" بمقدار ثلاثة أضعاف من خلال التسوّق في مراكزها التجارية

تتيح شركة الدار العقارية الفرصة أمام قاطني أبوظبي لكسب نقاط ولاء إضافية ضمن برنامجي الولاء الرقمي "دارنا" و"ضيف الاتحاد" عند التسوّق في 3 مراكز تجارية رئيسية تابعة للشركة في العاصمة الإماراتية.

وفي كل عطلة نهاية أسبوع، ابتداءً من 20 نوفمبر 2020 ولغاية 9 يناير 2021؛ سيحظى أعضاء برنامج الولاء "دارنا" بفرصة مضاعفة نقاطهم بمقدار 3 مرات أثناء التسوق باستخدام بطاقات "فيزا" في "ياس مول"، و"المركز التجاري العالمي أبوظبي" و"الجيمي مول"، والتي توفر بمجملها 650 منفذ بيع بالتجزئة لتلبية مختلف احتياجات التسوق. علاوة على ذلك، يمكن لأعضاء برنامج المكافآت "ضيف الاتحاد" مضاعفة أميالهم أيضاً بمقدار 3 مرات عند كل عملية شراء يقومون بها باستخدام بطاقات "فيزا".

وخلال فترة العرض، سيكسب الأعضاء ثلاثاً من نقاط "دارنا" أو من أميال "ضيف الاتحاد" مقابل كل 3 دراهم إماراتية ينفقونها على عمليات الشراء التي تزيد قيمتها عن 50 درهماً إماراتياً. وللمشاركة في العرض، لا يتعين على المتسوقين سوى ربط بيانات بطاقاتهم من "فيزا" بتطبيقي برنامجي "دارنا" أو "ضيف الاتحاد" على هواتفهم المحمولة. ويمكن للمتسوقين الذين استفادوا من برنامجي الولاء تحديد نقاط البرنامج التي يرغبون بتلقيها عن كل عملية شراء عن طريق تعديل خيارات تطبيق "دارنا".

ويعتبر "دارنا"، الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020، برنامج المكافآت الأكثر تنوعاً ومرونة في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يكافئ العملاء في مجالات التسوق والتعليم والاستجمام والقطاع العقاري، كما يمنح برنامج "دارنا" العملاء فرصة اكتساب واستبدال النقاط مع شركتي "بروفيس" و"خدمة" لإدارة العقارات والمرافق، التابعتين لـشركة الدار. ويتيح برنامج الولاء، الأكثر شعبية في أبوظبي، للأعضاء اكتساب واستبدال نقاط عبر 34 مجمعاً سكنياً، و12 مركز تسوق ومركزاً مجتمعياً، و12 فندقاً، وثماني مدارس، وثلاثة ملاعب جولف، وخمسة مسابح شاطئية وحدائق، و20 منتجعاً ومركزاً للياقة البدنية، و16 وجهة ترفيهية، وأكثر من 750 متجر تجزئة ومطعماً. كما يمنح البرنامج الأعضاء مكافآت في حدائق ترفيهية ذات مستوى عالمي مثل "عالم فيراري أبوظبي"، و"ياس ووترورلد أبوظبي" و"عالم وارنر براذرز أبوظبي".

ويمكن تنزيل برنامج "دارنا" كتطبيق على الهواتف الذكية من متجري "آبل" App Store و"جوجل" Google Play. ويكافئ "دارنا" العملاء عن كل معاملة منفذة يقومون بها في المراكز التابعة لمحفظة "الدار العقارية" في أبوظبي والعين.

وكانت الدار العقارية قد أبرمت في يونيو 2020 اتفاقية شراكة مع "الاتحاد للطيران"، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يحصل من خلالها أعضاء برنامج "ضيف الاتحاد" والمتسوقون في العاصمة أبوظبي على الكثير من المزايا.