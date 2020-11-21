محمد بن راشد: لا قيمة للحضارة دون قيم

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنه لا قيمة لأي حضارة من دون قيم، مؤكداً سموه أن قيم الرحمة والمحبة هي التي تعطينا معاني لإنسانيتنا.

جاء ذلك في تعليق لسموه على موقف لسيدة عربية تقيم في دبي كانت قد وجدت طائراً لا يقوى على المشي أو الطيران، فاتصلت ببلدية دبي، التي قامت على وجه السرعة بإنقاذ الطائر، والاهتمام به، بل واتصلت بالسيدة لطمأنتها على أحوال الطائر، حيث تقدم سموه بالشكر لبلدية دبي.

وقال سموه، في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن، شكراً لقصتك الجميلة، شكراً لبلدية دبي، ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا».

وكانت الإعلامية رولا الخطيب سردت قصتها الإنسانية مع الطائر أثناء تجولها في شواطئ دبي، في تغريدة على حسابها في «تويتر».