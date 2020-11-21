سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أعرب سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن الفخر بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة في الدولة.

وقال سموه، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» قدوة دائمة ومثال أعلى لما يمكن تحقيقه دعماً للأطفال عبر القوانين والتشريعات والمشاريع والبادرات التي تحميهم وترعاهم وتقود خطواتهم الواثقة نحو النجاح والازدهار. ودون سموه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قوله: «في اليوم العالمي للطفل، نفتخر في دولة الإمارات بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة، ولنا في أم الإمارات قدوة دائمة ومثال أعلى لما يمكن تحقيقه دعماً للأطفال عبر القوانين والتشريعات والمشاريع والبادرات التي تحميهم وترعاهم وتقود خطواتهم الواثقة نحو النجاح والازدهار».

كانت هذه تفاصيل خبر هزاع بن زايد: «أم الإمارات» قدوة ومثال في دعم الأطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.