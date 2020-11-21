مهرجان الظفرة.. «رمز» تكتسح «لقايا» و«العنود» على قمة «الشرايا»

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اكتسحت «رمز» للشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان نتائج شوط لقايا محليات لأصحاب السمو الشيوخ ضمن منافسات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، والتي شهدت قوة وندية قبل أن تحسم لجنة التحكيم نتائج الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في هذا الشوط، فيما جاءت «بينونة» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان في المركز الثاني، وجاءت في المركز الثالث «الحزم» للأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وفي المركز الرابع «وعد» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الخامس «اغتيال» للأمير ناصر بن نواف بن ناصر آل سعود.

وكانت نتائج شوط لقايا تلاد لأبناء القبائل محليات قد أسفرت عن فوز «بينونة» لخميس طارش المنصوري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «دمعه» لسالم بخيت المنصوري، وفي المركز الثالث «عوايد» محمد مسعود بخيت المنصوري، وفي المركز الرابع «الشايبة» لسهيل منيف مطر المنصوري، وفي المركز الخامس «جماهير» لمهنا محمد الراشدي، وفي المركز السادس جاءت «روز» لخالد عبيد علي المنصوري، وفي المركز السابع «شارة» لحسين حسن علي المحرمي، وفي المركز الثامن «دولة» لعيد حربي عبدالله المنهالي، وفي المركز التاسع «مياسة» لسلطان مبارك علي المنصوري، وفي المركز العاشر «بشاير» لغالب سلطان غالب المنصوري.

أجمل مزايين الإبل تشارك في المهرجان

وأسفرت نتائج شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل رئيسي محليات عن فوز «العنود» لمبارك عبيد سالم المنصوري بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «ضي» لمبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري، وفي المركز الثالث «أرباح» لحمدان مصبح عامر المنصوري، وفي المركز الرابع «صياهد» لرامس مسلم الراشدي، وفي المركز الخامس «ميزه التميز» لفهم بن خميس المنهالي، وفي المركز السادس «مشكورة» لراشد سعيد السعيدي وفي المركز السابع «شواهين» لحمد سالم سعيد المقبالي، وفي المركز الثامن «رجاوي» لعبدالله محمد السعدي، وفي المركز التاسع «خزامة» لسالم ناصر المنصوري، وفي المركز العاشر «الواعية» لحمد حامد المنهالي.

لقايا شرايا

وفي شوط لقايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح، ويسمح فيها للشركاء، أسفرت النتائج عن فوز «الراسية» لحميد عبدالله القريني بالمركز الأول، بينما جاء في المركز الثاني «علوم» لصابر بن مسلم المنهالي، وفي المركز الثالث «القاهرة» لصقر بخيت النوة المنهالي، وفي المركز الرابع «الشاهينية» لناصر حمد خلفان المعولي، وفي المركز الخامس «الكوس» لسيف علي سيف السعدي، وفي المركز السادس «وزن» لبخيت سعيد حارب المنصوري، وفي المركز السابع «ظجه» لمبارك سلطان المنهالي، وفي المركز الثامن «ظن» لسالم راشد العميري، وفي المركز التاسع «الحاكمة» لهداف رضوان المنهالي، وفي المركز العاشر «العالية» لحمد سالم سعيد المقبالي.

مشاركون: الفعاليات ناجحة

أكد عدد من ملاك الإبل والمشاركين في مهرجان الظفرة، نجاح النسخة الحالية من مزاينة الإبل في جذب أشهر ملاك مزايين الإبل للمشاركة في أكبر ملتقى للإبل المتميزة في الوطن العربي رغم الظروف الاستثنائية التي انطلق فيها المهرجان بسبب جائحة كورونا.

وأوضح عبدالله سالم، مشارك، أنه سعيد بوجوده في مهرجان الظفرة الذي أصبح ملتقى سنوياً لملاك الإبل، يتجمعون فيه كل عام، ويستمتعون بأجمل مزايين الإبل المشاركة في المهرجان الذي أصبح علامة فارقة لدى ملاك وعشاق الإبل.

حسين العامري

وأضاف سعيد العامري من ملاك مزايين الإبل أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم بسبب جائحة كورونا لم تمنع المشاركين من الحضور نظراً للإجراءات الاحترازية التي حرصت الجهات المنظمة على تطبيقها، والتأكد من الالتزام بها، والتي تشمل كافة المشاركين، وكذلك العاملين في المواقع المختلفة.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد شددت على الإجراءات الاحترازية الواجب الالتزام بها في موقع المهرجان، وكذلك العزب والمنصة الرئيسة، وقد اللجنة وبالتعاون مع الجهات المعنية، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل حماية صحة المشاركين والعاملين، ومنها إبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد- 19» عبر تطبيق الحصن، وفحص الحرارة، والتباعد الجسدي، والتعقيم اليومي، واقتصار الحضور على %30 من استيعاب منصة التتويج، وغير ذلك من الإجراءات.

واعتبر عبدالله المنهالي، مشارك، أن المهرجان هذا العام له ظروف خاصة بسبب جائحة كورونا، ولكن هذه الظروف لم تمنع ملاك الإبل من المشاركة في المهرجان مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية التي حددتها اللجنة المنظمة، سواء الخاصة بالعزب أو المشاركين، وتتضمن منع إقامة الحفلات والولائم وتنظيم المسيرات الاحتفالية للإبل، مع الالتزام بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامات في العزب، وإبراز نتيجة سلبية لفحص «كوفيد- 19» عبر تطبيق الحصن، وألا يتجاوز تاريخ الفحص عشرة أيام قبل المهرجان، وعدم تبادل المأكولات بين العزب، مع الالتزام بالتباعد عند إقامة صلاة الجماعة.