«أبوظبي للدفاع المدني» تستكمل جاهزيتها لهدم «ميناء بلازا»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، جاهزية مراكزها وفرقها المختصة لتأمين السلامة لعملية هدم «أبراج ميناء بلازا» في 27 من شهر نوفمبر الحالي، والذي يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة ميناء زايد في أبوظبي.

وأوضح المقدم أحمد شامس المزروعي من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن الهيئة، وبالتعاون مع كافة الشركاء، قد استكملت جهوزيتها استعداداً لتطبيق إجراءات التأمين اللازمة وفق اشتراطات السلامة والوقاية التي تتكامل مع كافة التدابير الاحترازية الأخرى، من إخلاء المنطقة المحيطة بالأبراج، وتوفير سيارات الإسعاف وسيارات الطوارئ والإطفاء والإنقاذ، مؤكداً وقوف عناصر الدفاع المدني بأبوظبي على أهبة الاستعداد، وبسرعة استجابة عالية، لتنفيذ المهام المطلوبة منهم لتعزيز أمن وسلامة الجميع.

وأشار إلى أن إجراءات السلامة أثناء عملية هدم الأبراج تمت وفق خطة دقيقة بالتعاون والتنسيق التام مع جهات الاختصاص، وتشمل مراجعة صيانة كافة المعدات والآليات التي ستتواجد في الموقع للقيام بعمليات الهدم، وفق أعلى معايير الأمن والسلامة العالمية، والحرص على توافر احتياطات ومتطلبات السلامة للأفراد والممتلكات المجاورة، وأجهزة الإطفاء بموقع العمل، وجاهزية مستخدميها أثناء هدم الأبراج.

وقال المقدم المزروعي إنه تم توزيع المهام والاختصاصات على الفرق المختصة بمتابعة عمليات الهدم، موضحاً أن عملية الهدم ستتم وفق آلية منظمة ودقيقة، وتحت إشراف ومتابعة دقيقة، بما يضمن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة للقائمين بعملية الهدم، وكذلك للمنطقة المحيطة.