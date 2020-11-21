موزة بنت طحنون: الشيخة فاطمة قادت ابنة الإمارات للنجاح

سيف اليزيد - ‬أبوظبي (الاتحاد)

أكدت‎ ‬الشيخة ‬الدكتورة ‬موزة ‬بنت ‬طحنون ‬بن ‬محمد ‬آل ‬نهيان، ‬أن ‬نجاح ‬ابنة ‬الإمارات ‬في ‬المشاركة ‬الفاعلة ‬في ‬التنمية ‬وصناعة ‬القرار ‬ودعم ‬تحقيق ‬أهداف ‬وطموحات ‬الوطن، ‬تحقق ‬بفضل ‬توجيهات ‬ودعم ‬سمو ‬الشيخة ‬فاطمة ‬بنت ‬مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ‬التي ‬آمنت ‬بابنة ‬الإمارات ‬وقادتها ‬إلى ‬طريق ‬النجاح ‬والتميز ‬وصولاً ‬للتمكين، ‬ولعب ‬أدوار ‬عملية ‬وقيادية ‬وريادية، ‬معبرة ‬عن ‬خالص ‬الشكر ‬والتقدير «‬لأم ‬الإمارات» ‬التي ‬ستبقى ‬دوماً ‬القدوة ‬والنموذج ‬الملهم ‬لكل ‬فتاة ‬إماراتية.

جاء‎ ‬ذلك ‬في ‬كلمة ‬الشيخة ‬الدكتورة ‬موزة ‬بنت ‬طحنون ‬والتي ‬وجهتها ‬لخريجات ‬كليات ‬التقنية ‬العليا ‬على ‬مستوى ‬إمارة ‬أبوظبي (‬أبوظبي ‬والعين ‬والظفرة) ‬من «‬قادة ‬الجيل ‬الرابع» ‬دفعتي ‬العام ‬2019 ‬و2020 ‬والبالغ ‬عددهن (‬1034) ‬خريجة، ‬حيث ‬أقيم ‬الاحتفال ‬افتراضياً ‬بحضور ‬معالي ‬ناصر ‬بن ‬ثاني ‬الهاملي، ‬وزير ‬الموارد ‬البشرية ‬والتوطين، ‬رئيس ‬مجمع ‬كليات ‬التقنية ‬العليا، ‬و‬الدكتور ‬عبداللطيف ‬الشامسي، ‬مدير ‬مجمع ‬كليات ‬التقنية ‬العليا، ‬وأعضاء ‬الهيئتين ‬التدريسية ‬والإدارية ‬والخريجات ‬وأولياء ‬أمورهن.

وهنأت‎ ‬الشيخة ‬موزة ‬بنت ‬طحنون ‬الخريجات ‬من ‬قادة ‬الجيل ‬الرابع، ‬مشيرة ‬إلى ‬أنها ‬كانت ‬تسعد ‬سنوياً ‬بلقاء ‬خريجات ‬كليات ‬التقنية ‬ومصافحتهن ‬وتهنئتهن ‬على ‬نجاحهن، ‬وأنها ‬هذا ‬العام ‬كانت ‬أكثر ‬إصراراً ‬على ‬مشاركتهن ‬حفل ‬تخرجهن ‬الافتراضي ‬لأن ‬فرحتها ‬بهن ‬أكبر ‬من ‬كل ‬الظروف ‬والتحديات، ‬مؤكدة ‬للخريجات ‬أنهن ‬الطموح ‬والرهان ‬وفخر ‬الوطن.

ودعت‎ ‬الخريجات ‬ليكن ‬نموذجاً ‬مشرفاً ‬يعكسن ‬بسلوكهن ‬قيم ‬المجتمع ‬الإماراتي ‬من ‬تسامح ‬وتقبل ‬للآخر، ‬وأن ‬يضعن ‬الوطن ‬نصب ‬أعينهن ‬ويعملن ‬لأجله ‬بإخلاص ‬وتفانٍ.

وتقدمت‎ ‬الشيخة ‬موزة ‬بنت ‬طحنون ‬بهذه ‬المناسبة ‬بالشكر ‬والتقدير ‬للقيادة ‬الرشيدة، ‬وعلى ‬رأسها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬رئيس ‬الدولة، ‬حفظه ‬الله، ‬وأخوه ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، رعاه ‬الله، ‬وصاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة، ‬وإخوانهم ‬حكام ‬الإمارات، ‬لدعمهم ‬اللامحدود ‬لابنة ‬الإمارات، ‬وحرصهم ‬على ‬تمكينها ‬علمياً ‬ومعرفياً.

وذكرت‎ ‬الشيخة ‬موزة ‬أن ‬الكليات ‬ستبقى ‬مؤسسة ‬تعليمية ‬رائدة ‬في ‬تخريج ‬القيادات ‬ورفد ‬سوق ‬العمل ‬بالكفاءات، ‬مثمنة ‬جهود ‬كافة ‬القائمين ‬على ‬هذه ‬المؤسسة ‬العريقة، ‬خاصة ‬أعضاء ‬الهيئة ‬التدريسية ‬لدورهم ‬المتميز ‬في ‬توصيل ‬المعرفة ‬للطلبة ‬وبأعلى ‬معايير ‬الجودة ‬خلال ‬جائحة ‬«كوفيد- 19»، ‬وتطبيق ‬التعليم ‬عن ‬بُعد، ‬كما ‬هنأت ‬أهالي ‬الخريجات ‬على ‬نجاح ‬وتميز ‬بناتهن.

و‬هنأ ‬معالي ‬ناصر ‬بن ‬ثاني ‬الهاملي، ‬وزير ‬الموارد ‬البشرية ‬والتوطين، ‬رئيس ‬مجمع ‬كليات ‬التقنية ‬العليا، ‬الخريجات ‬من ‬قادة ‬الجيل ‬الرابع، ‬مؤكداً ‬أنهن ‬دفعة ‬استثنائية ‬لنجاحهن ‬في ‬مواصلة ‬دراستهن ‬وإنجاز ‬متطلبات ‬تخرجهن ‬خلال ‬جائحة «‬كوفيد-19»‬، ‬مبرهنين ‬للعالم ‬أن ‬ابنة ‬الإمارات ‬على ‬قدر ‬المسؤولية ‬والطموح.

وتقدم‎ ‬معاليه ‬بهذه ‬المناسبة ‬بأسمى ‬آيات ‬الشكر ‬والعرفان ‬إلى ‬القيادة ‬الحكيمة، ‬وعلى ‬رأسها ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬خليفة ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬رئيس ‬الدولة، حفظه ‬الله، ‬لحرصها ‬الدائم ‬على ‬تأكيد ‬أن ‬التعليم ‬أولوية ‬أولى، ‬وأن ‬بناء ‬الإنسان ‬قناعة ‬ونهج ‬وطني ‬راسخ ‬لا ‬تنازل ‬عنه ‬ولا ‬تهاون ‬فيه ‬مهما ‬كانت ‬الظروف ‬ومهما ‬واجهنا ‬من ‬تحديات.

وأعلن‎ ‬معاليه ‬باسم ‬مجلس ‬أمناء ‬كليات ‬التقنية ‬العليا ‬تخريج (‬1034) ‬خريجة ‬من ‬خريجات ‬دفعتي ‬العامين ‬2019 ‬و2020 ‬على ‬مستوى ‬كليات ‬التقنية ‬العليا ‬بأبوظبي ‬والعين ‬والظفرة، ‬اللواتي ‬أكملن ‬دراستهن ‬بنجاح، ‬وحصلن ‬على ‬الشهادة ‬الجامعية ‬بجدارة ‬واستحقاق.

وأضاف‎ ‬أن ‬الطالبات ‬يتخرجن ‬اليوم ‬وهن ‬يحملن ‬شهادات ‬أكاديمية ‬وشهادات ‬أخرى ‬احترافية ‬مهنية ‬متخصصة ‬من ‬الجهات ‬العالمية ‬المانحة ‬لها، ‬ليكن «‬قادة ‬فنيين ‬في ‬تخصصاتهن»‬، ‬كما ‬أن من ‬بينهن ‬رائدات ‬أعمال، ‬فتخريج ‬رواد ‬أعمال ‬أصبح ‬جزءاً ‬من ‬رسالة ‬كليات ‬التقنية ‬وخطط ‬استعدادها ‬للخمسين ‬عاماً ‬القادمة. ‬وهنأ ‬الدكتور ‬الشامسي ‬الخريجات ‬على ‬نجاحهن ‬متمنياً ‬لهن ‬التوفيق ‬في ‬خدمة ‬بلادهن ‬العظيمة.

ثم‎ ‬أدت ‬الخريجات ‬قسم ‬الولاء ‬والإخلاص ‬للقيادة ‬والوطن، ‬وعبرن ‬بكلماتهن ‬عن ‬شكرهن ‬لكل ‬من ‬دعم ‬نجاحهن ‬وتميزهن.

شهادة ‬تقدير

حظيت‎ ‬خريجات ‬كليات ‬التقنية ‬العليا ‬على ‬مستوى ‬إمارة ‬أبوظبي (‬أبوظبي ‬والعين ‬والظفرة) ‬والبالغ ‬عددهن ‬1034 ‬خريجة ‬بهدية ‬تذكارية ‬من ‬الشيخة ‬الدكتورة ‬موزة ‬بنت ‬طحنون ‬بن ‬محمد ‬آل ‬نهيان، ‬عبارة ‬عن ‬شهادة ‬تقدير ‬يعلوها ‬عملة ‬تذكارية ‬تحمل ‬صورة ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬زايد ‬آل ‬نهيان، ‬ولي ‬عهد ‬أبوظبي ‬نائب ‬القائد ‬الأعلى ‬للقوات ‬المسلحة، ‬ومزينة ‬بعلم ‬الإمارات، ‬وحملت ‬الشهادة ‬مباركة ‬وتهنئة ‬من ‬الشيخة ‬موزة ‬لكل ‬خريجة ‬بمناسبة ‬تخرجها، ‬متمنية ‬لها ‬التوفيق، ‬وأن ‬تكون ‬عوناً ‬للوطن.