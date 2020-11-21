«دبا الحصن» يبحث التعاون  مع «الاتصال الحكومي»

سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد) بحث مجلس مدينة دبا الحصن، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى، أوجه تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مركز الاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وتضافر الجهود المشتركة لخدمة المجتمع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر مجلس مدينة دبا الحصن صباح أمس الأول، بحضور سليمان محمد بن جمعوه، رئيس المجلس، ومحمد حسن الظهوري، نائب الرئيس، وعبدالله راشد صفر، عضو المجلس، رئيس لجنة الخدمات والتسويق، وأعضاء المجلس، وهم محمد أحمد بن يعروف وعبدالله علي المدروب الظهوري ويوسف داود الظهوري وعلي أحمد الدغلي وسعيد علي الظهوري، موظف بالمجلس، فيما حضر عن مركز الاتصال الحكومي الدكتور خالد عمر النقبي، مدير المركز.

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