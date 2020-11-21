سيف اليزيد - دبا الحصن (الاتحاد) بث مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدينة دبا الحصن، رسائل إيجابية محفزة لطلبة مدارس دبا الحصن على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الاستعداد لدخول الامتحانات خلال الأيام المقبلة.

وتعد تلك الرسائل التحفيزية ضمن الخطة الاستراتيجية لمجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، والتي تسبق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كانت هذه تفاصيل خبر «أولياء أمور الطلبة» بدبا الحصن يحفز الطلبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.