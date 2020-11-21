سيف اليزيد - دبي (وام) سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) براءة اختراع جديدة بعد تطوير باحثين في مركز البحوث التابع لها نظاماً مبتكراً متخصصاً في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية يتيح شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد سواءً المركبات التي يتم شحنها عن طريق التيار المتردد أو التيار المباشر.

ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان، حيث إنه يبسط عملية الشحن ويتيح لسائقي المركبات الكهربائية شحن سياراتهم بسهولة بالغة دون الحاجة لإحضار كابلات الشحن المناسبة لمركباتهم. وتقوم محطة الشحن بتكييف الكابل وعملية الشحن تلقائياً مع متطلبات المركبة لتجري عملية شحن جميع المركبات الكهربائية عبر نظام واحد.

وأكد معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أهمية الإنجاز، منوها إلى أن من شأن براءة الاختراع التي سجلتها الهيئة توفير تجربة سهلة ومبتكرة وصديقة للمستهلك والبيئة، وتعزيز مكانة الهيئة بوصفها إحدى المؤسسات الخدماتية الرائدة عالميا.

كانت هذه تفاصيل خبر «ديوا»: براءة اختراع لنظام شحن المركبات الكهربائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.