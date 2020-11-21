الامارات | اختبارات نهاية الفصل الأول تنطلق غداً وسط إجراءات احترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات نهاية الفصل الأول تنطلق غداً وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غداً امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، للصفوف من الرابع حتى الثاني عشر (المسارات عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي)، ويستهل طلبة «الثاني عشر» الامتحانات بمادة الرياضيات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، عن جداول الامتحانات، حيث يؤدي طلبة الصف الثاني عشر الاختبارات كافة في المدارس، فيما عدا اختباري مادتي التربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، اللذين سيكونان افتراضياً (عن بُعد).

وأفادت وزارة التربية والتعليم، عبر جداول الامتحانات، بأن زمن إجابة اختبار كل مادة هو ساعة واحدة، فيما عدا مادة اللغة الإنجليزية التي سيكون زمن الإجابة على الورقة الامتحانية 90 دقيقة (ساعة ونصف الساعة)، مشيرة إلى أن جميع الامتحانات للمواد كافة، ستبدأ في الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي في الحادية عشرة، فيما عدا اختباري مادتي التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية اللذين سينطلقان في العاشرة والنصف صباحاً إلى الحادية عشرة والنصف، ويؤديهما الطلبة بعد إجازة اليوم الوطني، يومي السابع والتاسع من ديسمبر المقبل.

وحدّد دليل إجراءات امتحان الفصل الأول للعام الدراسي الجاري، الذي عممته الوزارة على جميع المدارس الحكومية، أخيراً، ضوابط وإجراءات عدة ملزمة للطلبة وذويهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، منها عدم السماح لولي أمر الطالب بالدخول إلى المبنى المدرسي، وضرورة توفير الطالب الكمامات والقفازات والمعقّم، والحضور إلى المدرسة بالزي المدرسي.

ودعت الوزارة ذوي الطلبة الذين لا تتوافر لديهم أجهزة كمبيوتر محمول إلى التواصل مع المدرسة في أسرع وقت، من أجل توفير ما يلزم قبل انطلاق الامتحانات.

وتتضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية إغلاق المقصف المدرسي خلال فترة الامتحانات حفاظاً على سلامة الطلبة، كما أنه لن يسمح لذوي الطلبة بالدخول إلى المبنى المدرسي، وعليهم انتظار أبنائهم الطلبة في السيارة خارج المدرسة، وفي حال أصيب طالب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال فترة الامتحانات، فيجب على ولي أمر الطالب إبلاغ المدرسة عبر البريد الإلكتروني كي لا يحتسب الطالب متغيباً من دون عذر عن الامتحان، مشيرة إلى أن صلاحية نتيجة فحص «كوفيد-19» أسبوعين من تاريخ الفحص.

إجراءات وتدابير احترازية

حددت وزارة التربية والتعليم، الإجراءات والتدابير الاحترازية الواجب اتباعها خلال فترة الامتحانات للطالب وولي أمره، أبرزها توفير الكمامات والقفازات والمعقّم للطالب، وحضور الطالب إلى أداء الامتحان بالزي المدرسي.

وضرورة إجراء فحص «كوفيد-19» لطلبة الثاني عشر قبل يومين أو ثلاثة أيام من أداء الامتحان، وتسليم نتيجة الفحص إلى شؤون الطلبة في المدرسة، والتأكد من درجة حرارة الطلبة قبل الخروج من المنزل، وتوفير البيئة المناسبة والمريحة للدراسة، وعدم التردد في إبلاغ المدرسة بشكل فوري في حال مخالطة الأبناء لأي مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من أجل عمل اللازم.

إجازة الشتاء

أفاد دليل معايير التقييم الوطنية، الذي اعتمده قطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أخيراً، بأن إجازة الفصل الدراسي الأول للطلبة (إجازة الشتاء)، ستبدأ يوم 13 من ديسمبر المقبل، فيما يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني في الثالث من يناير 2021.

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