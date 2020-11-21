الامارات | في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت وزارة التربية والتعليم مجالات جديدة ضمن منظومة الرقابة على المدارس الحكومية والخاصة، للعام الدراسي الجاري. وأفادت الوزارة بأن المنظومة شملت الرقابة على منظومة التعلم عن بُعد، والتحقق من تنفيذ الطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية والممرضين ومشرفي الحافلات وعمال التنظيف والصيانة والأمن لفحص «كوفيد-19»، والتحقق من الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء رحلة الطالب للمدرسة، إضافة إلى غيرها من المجالات ذات الصلة بالإجراءات الاحترازية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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