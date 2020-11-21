الامارات | ضبط 27 سيارة «خطرة» في البرشاء

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 27 سيارة «خطرة» في البرشاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفرت حملة مرورية نفذها مركز شرطة البرشاء على شارع القدرة ومنطقة اختصاص المركز، بالتعاون مع قسم تعقيب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومخفري الفقع والهباب، عن ضبط 27 سيارة، ارتكب سائقوها مخالفات شملت طمس لوحة الأرقام، وعدم حمل رخصة قيادة، وتزويد مركباتهم بتقنيات تزيد سرعة محركاتها وتسبب إزعاجاً.

وقال مدير المركز، العميد عبدالرحيم بن شفيع، إن الحملة تهدف إلى ضبط أمن الطريق، وتقليل الوفيات، والمحافظة على الممتلكات، وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، خصوصاً المتعلقة بتركيب الزوائد والإضافات لمحرك المركبة، بهدف أداء حركات استعراضية، وقيادتها بطريقة متهورة، ما يجعلها مصدراً للخطر وإثارة الضجيج.

وأوضح أن تزويد المركبات يُفقد السائق أحياناً السيطرة عليها، خصوصاً إذا أدخلت تعديلات خطيرة على المحرك بما لا يتناسب ونوع المركبة، مشيراً إلى أن حوادث المركبات المزودة تكون مميتة، وغالباً ما يعرض قائدها حياة آخرين للخطر.

وأضاف أن غرامة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو رقم «الشاسي» من دون ترخيص، تبلغ 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوماً حجزاً للمركبة، وقد تزيد العقوبة على حسب الواقعة.

ولفت إلى أن المركبات المزوّدة تضلل سائقي المركبات العادية في الطرق العامة، إذ يتخيل السائق الآخر أن هناك مسافة كافية للتجاوز، لكنه يكتشف أن سرعة المركبة المزوّدة أضعاف ما توقعه.

وأشار بن شفيع إلى أن شرطة دبي أطلقت العديد من الحملات التوعوية بمخاطر التزويد، مؤكداً أن كثيراً من المركبات لا تتحمل عمليات التزويد، إذ يصعب تخيل سيارة تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة وهي تسير بسرعة 400 كيلومتر.

وحذر السائقين من مخاطر تزويد المركبات بإضافات ينتج عنها تغيير مواصفات المحرك، لزيادة سرعتها وتضخيم صوتها، لأن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع النيران في المركبة.

كما حذر من ارتكاب مخالفة طمس أو إخفاء بيانات لوحة المركبة، مؤكداً أن مخالفة عدم وضوح الأرقام تبلغ 400 درهم.

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