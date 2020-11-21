الامارات | شرطة أبوظبي: الإهمال سبب رئيس لسقوط الأطفال من الشرفات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: الإهمال سبب رئيس لسقوط الأطفال من الشرفات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في أبوظبي، المقدم سيف علي الجابري، بأن إهمال الأسرة يعد سبباً رئيساً لحوادث سقوط الأطفال من الشرفات، بالإضافة إلى فضول الأطفال الذي يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات.

ودعا في لقاء مع برنامج «#لمسيان_اليوم» بقناة الإمارات إلى تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، في الجوانب الأسرية والصحية والتعليمية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 من نوفمبر سنوياً ويقام هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المستقبل.. يعني الاستثمار في أطفالنا».

وأشار الجابري إلى أن الاحتفال العالمي بالطفل يأتي تجديداً للالتزام بتحمل المسؤوليات تجاه حماية حقوقه والتوعية بها.

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