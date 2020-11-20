بومبيو يكشف تفاصيل شراء الإمارات لمقاتلات إف 35

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه أجاز المضي في الصفقة انسجاماً مع متطلبات الاسقرار وجهود السلام التي تبذلها إدارة ترامب في الشرق الأوسط، ولدور الإمارات الرائد في مكافحة الإرهاب في المنطقة؟

وتلقت أنقرة تحذيرات متكررة من المسؤولين الأمريكيين، من أنها قد تخسر صفقة "إف 35" في حال أصرت على شراء منظومة "إس 400" التي تتعارض مع طبيعة عمل المقاتلات الأمريكية.

وتعد المقاتلة إف-35 -التي تطورها شركة "لوكهيد مارتن"- مقاتلة من الجيل الخامس كما تجمع بين التسلل المتقدم والسرعة وخفة الحركة ومعلومات المستشعر المدمجة بالكامل، والعمليات التي تدعم الشبكة والاستدامة المتقدمة.







وتستخدم هذه المقاتلة في القوات الجوية الأمريكية، والبحرية الأمريكية، ولسلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وهي بمقعد واحد ومحرك واحد، وهي مصممة للعديد من المهام مع أجهزة استشعار متطورة ومتكاملة مدمجة في كل طائرة.







وتتمكن الطائرة من تنفيذ المهام التي تتطلب عدداً صغيراً من الطائرات المخصصة، كمهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والهجوم الإلكتروني، ما يوفر قدرات جديدة للعديد من القوات المتحالفة.







وتتمتع الطائرة بنظام الدفع F135 الخاص بالطائرة F-35 والذي يعد أقوى محرك بالعالم.