مواطنيين إماراتيين يدخلون موسوعة جينيس في ظل أزمة كورونا

تمكن 3 إماراتيين من تحقيق 4 أرقام جديدة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، ليرتفع عدد الأرقام التي حققتها الإمارات إلى 425 رقما قياسيا.

وجاء تحقيق الأرقام الجديدة بالتزامن مع يومها السنوي 2020، الذي يشهد المهرجان الأكبر لمحاولات تحقيق الأرقام القياسية حول العالم.

وتنفرد دولة الإمارات بصدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عدد الأرقام القياسية المسجلة بفارق شاسع.





وحققت الإماراتية الدكتورة خولة الرميثي رقما قياسيا بأسرع وقت للسفر إلى قارات العالم السبع، في ظل الظروف الاستثنائية للسفر خلال العام الجاري، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتمكنت الرميثي من الوصول إلى جميع قارات العالم خلال 3 أيام و14 ساعة و46 دقيقة، متفوقة على الأمريكيتين "كاسي ستيوارت" و"جولي بيري"، صاحبتي الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى 3 أيام و20 ساعة و4 دقائق، واللتين حققتاه في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017.





فيما استطاع الإماراتي العالمي، عمير بن سعيد عمير يوسف المهيري، حصد لقبين عالميين، لأطول قفزة منحدر على لوح تزلج، وأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية، متفوقاً بفارق كبير على رقمي الفرنسي جيرومي ماكوارت، الذي احتفظ بهما منذ عامي 2004 و2005 على التوالي.

وكان الرقم القياسي الرابع خلال فعاليات اليوم العالمي لـ"جينيس" للأرقام القياسية 2020، من نصيب ميرة الحوسني وابنتها لطيفة، حيث اختارت الحوسني الجوارب الملونة، باعتبارها رمزاً عالمياً للكروموسوم الإضافي لدى أصحاب الهمم ذوي "متلازمة داون"، واستخدمت 1447 جوربا لتكتب كلمة "السعادة" باللغة العربية، وترسل من خلالها رسالة حب وأمل لهؤلاء الأفراد حاملي كروموسوم السعادة الأكثر بهجة في العالم.





وجرى اختيار حديقة الأولمبياد الخاص في منارة السعديات بأبوظبي، لتكون حاضنة للوحاتها الفنية.