طيران الإمارات.. ريادة في إجراءات السلامة في خضم الجائحة

اقتنصت شركات الطيران الإماراتية الريادة بين الخطوط العالمية الاكثر التزاما بإجراءات السلامة للحفاظ على صحة المسافرين في خضم الجائحة

بحسب تصنيف " Safe Travel Barometer"، الخاص ببروتوكولات الصحة والسلامة المتعلقة بفيروس كورونا، حلت شركتا طيران الإمارات والاتحاد للطيران في المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، بين 230 شركة طيران عالمية شملها التصنيف خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

وحصلت طيران الإمارات في دبي على درجة سفر آمنة 4.4 من 5 درجات، كما بلغ تصنف طيران الاتحاد في أبوظبي 4.3 من 5 درجات، وذلك استنادا إلى تدقيق مستقل لعدد 26 تدبيراً لصحة وسلامة المسافرين.



كما تم تصنيف مطارات الإمارات ومطار أبو ظبي ومطار دبي الدولي، ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم، بحصول كل منها على 4.4 من 5 درجات.

وبحسب تصنيف شركات الطيران الأكثر أمانا، فقد جاء في المركز الثالث الخطوط الجوية القطرية، ثم طيران الصين، تلاها الخطوط الجوية الفرنسية وخطوط جنوب الصين الجوية.

وحل في المركز السابع خطوط دلتا الجوية، ثم ايبريا، ولوفتهانزا، وأخيرا الطيران العماني.

وانطلقت مبادرة تصنيف سلامة شركات الطيران والمطارات لأول مرة هذا العام، في ظل تداعيات جائحة كورونا التي أسفر عن تقييد حركة الطيرات عالميا.