الامارات | محمد بن راشد عبر "تويتر": رولا .. الراحمون يرحمهم الرحمن شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد عبر "تويتر": رولا .. الراحمون يرحمهم الرحمن شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة قال فيها سموه: رولا .. الراحمون يرحمهم الرحمن .. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي .. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب ..لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم .. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا.

وكانت رولا قد نشرت تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر" روت من خلالها قصة حدثت معها أثناء تواجدها باحدى شواطئ دبي.

حيث وجدت طائراً مصاباً فاتصلت ببلدية دبي التي أنقذت بدورها الطائر في أقل من نصف الساعة.

وقالت رولا من خلال "التغريدة": "إذا كان الحيوان له كل تلك القيمة والإحترام والإهتمام، فعليكم أن تتخيلوا كيف هو حال الإنسان.. الله يحمي الإمارات وتتعلم منها الكثير من الدول التي تعاني من الفساد والصراعات في المنطقة كيف تبنى الأوطان".

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