تنفيذاً لتوجيهات محمد بن راشد.. 50 حلقة شبابية لتمكين الشباب من تصميم «الخمسين»

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة مع لجنة الاستعداد للخمسين، آخر حلقة شبابية ضمن 50 حلقة افتراضية جرى تنظيمها عن بُعد، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بإشراك أفراد المجتمع في وضع محاور خطة مئوية الإمارات، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة بتصوراتهم المبتكرة للخمسين عاماً المقبلة.

شارك في الحلقة التي عقدت بعنوان «تطلعات الشباب خلال الخمسين عاماً القادمة» معالي عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، ومعالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي أن قيادة دولة الإمارات تؤمن بالشباب وقدراتهم وإمكاناتهم باعتبارهم طاقة خلاقة ومحركاً أساسياً في مسيرة التنمية، وتعمل على تعزيز قدراتهم وتنمية ومواهبهم، وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من المشاركة الفاعلة في تصميم مستقبل دولتهم ومجتمعهم بأفكارهم المبتكرة. وقالت: «إن الإمارات دولة شابة قامت على سواعد شبابها وتنعم بثروة بشرية وطاقة متجددة عمادها الشباب، الذين يشكلون جيل قيادة وصناعة المستقبل، وأن دولتهم ومجتمعهم يعولون على دورهم في بنائه ورسم معالمه ومساراته». وأضافت: «إن تمكين الشباب يمثل توجهاً استراتيجياً لحكومة الإمارات في إطار جهودها للاستعداد للخمسين، وإن الحلقات الشبابية التي استضافت أكثر من 1000 مشارك، مثّلت منصة لتحفيزهم على مشاركة أفكارهم ومقترحاتهم ورؤاهم للمستقبل لتفعيلها وتوظيفها في خدمة الوطن.

ملامح المستقبل

وقالت معالي شما المزروعي: «جسدت الحلقات الشبابية توجيهات قيادتنا الرشيدة في تمكين الشباب وإشراكهم في رسم ملامح مستقبل الدولة، انطلاقاً من إيمانها بقدراتهم، ورهانها على إبداعاتهم وأفكارهم المبتكرة لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة والمستقبلية، بما يضمن مواصلة نهج الريادة والتميز للوصول إلى صناعة مستقبل مشرق تكون فيه دولة الإمارات هي الأفضل على مستوى العالم في شتى المجالات».

4 محاور رئيسية

وتناولت الحلقة التي أدارتها فاطمة المنهالي عضو مجلس الإمارات للشباب 4 محاور رئيسية، وركز المحور الأول على دور الشباب في صياغة مستقبل الخمسين عاماً المقبلة، وذلك من خلال التعرف على طموحاتهم، والتطلعات التي يسعون إلى تحقيقها، واستعرض المحور الثاني أهم التحديات التي تواجه الشباب وسبل تمكينهم لبناء مستقبل رائد، وكيفية تحويلها إلى فرص يمكن الاستفادة منها. وتطرق المحور الثالث إلى الممكنات والأدوات اللازمة لتحقيق رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، فيما ناقش المحور الرابع خصائص مجتمع الإمارات بعد 50 عاماً، ودور الشباب في بناء ثقافة مجتمعية مستدامة، خصوصاً في ظل التطور التكنولوجي وانتشار التقنيات الحديثة، والقيم التي يتعين غرسها في الأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الهوية الوطنية.

التأمين الصحي

ونظم قطاع الصحة ووقاية المجتمع حلقة شبابية بعنوان «استشراف مستقبل التأمين الصحي خلال الخمسين عاماً القادمة»، قدم المشاركون فيها تصورات للارتقاء بالقطاع، مثل توفير بطاقة تأمين صحي للمواطنين بكافة فئاتهم، وأتمتة الخدمات الصحية، وربط بطاقة التأمين الصحي ببطاقة الهوية الإماراتية.

الأمن الغذائي

ونظم قطاع الأمن الغذائي والمائي حلقة شبابية بعنوان «مستقبل الأمن الغذائي لدولة الإمارات»، ناقشت استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، بهدف زيادة الإنتاجية، وترشيد استخدام المياه، وتطبيق فكرة الزراعة العمودية، وتشجيع زراعة النباتات العلاجية، وإنشاء الجامعات والأكاديميات الزراعية، وتشجيع شباب الإمارات على الالتحاق بها.

الصحة النفسية

وعقد قطاع الصحة ووقاية المجتمع حلقة شبابية بعنوان «مستقبل الصحة النفسية في دولة الإمارات»، تناولت تعريف فئات المجتمع بدور الصحة النفسية وأهميتها وكيفية الحفاظ عليها، من خلال حملات التوعية والمبادرات المجتمعية.

قطاع الطاقة

وأقام قطاع الطاقة والبنية التحتية حلقة شبابية بعنوان «الشباب الإماراتي في قطاع الطاقة وما بعد الخمسين»، استعرض المشاركون فيها سبل تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، وتنويع مصادر الطاقة في دولة الإمارات.

الأسرة الإماراتية

وعقد قطاع تنمية المجتمع حلقة شبابية بعنوان «مستقبل الأسرة الإماراتية حتى عام 2071»، تناولت تصورات مبتكرة كتفعيل نظام العمل عن بُعد بنسبة 100% للأمهات العاملات، وإطلاق برامج تدريبية وتوعية للمقبلين على الزواج، وإطلاق قناة محلية تعنى بالأسرة الإماراتية، وإطلاق حزم تحفيزية للشباب المقبلين على الزواج.

ريادة الأعمال

وعقد قطاع الاقتصاد حلقة شبابية بعنوان «استشراف مستقبل ريادة الأعمال خلال الخمسين عاماً القادمة»، تناولت استثمار مهارات الشباب في مجال الإنتاج والصناعات المحلية، وتطوير معارف الشباب في ريادة الأعمال.

الطاقة المستدامة

واستضاف قطاعا التعاون الدولي والطاقة والبنية التحتية حلقة شبابية بعنوان «تنافسية الإمارات الدولية في مجال الطاقة المستدامة»، ناقشت مدى جاهزية دولة الإمارات في مجال الطاقة المستدامة.

رفاه المجتمع

ونظم قطاع الاقتصاد وقطاع المالية حلقة شبابية بعنوان «الشباب ودوره في رفاه المجتمع الإماراتي»، استعرض المشاركون فيها مقترحات وحلولاً للتحديات التي تواجه المقبلين على الزواج.

إدارة النفايات

وعقد قطاع التغير المناخي والبيئة حلقة شبابية بعنوان «نظرة الشباب لمستقبل إدارة النفايات»، اقترح المشاركون فيها استخدام المصانع والمؤسسات للمواد القابلة لإعادة التدوير والصديقة للبيئة للحفاظ على بيئة صحية.

مكتسبات الوطن

نظم قطاعا التربية والتعليم، وتنمية المجتمع حلقة شبابية بعنوان «دور الشباب في صون وحماية مكتسبات الوطن»، ناقشت عدداً من المقترحات التي تضمنت تصميم اختبار خاص بسلوكيات وقيم المواطن الإماراتي قبل التقدم لوظيفة حكومية كشرط يعزز شهادة حسن السيرة والسلوك، ويقيم مدى التزام الموظف بمبادئ وقيم المجتمع، وإدخال مادة الدراسات الوطنية والاجتماعية في المناهج الدراسية، وتوقيع اتفاقيات لتدريس مادة الثقافة الإماراتية في المدارس العالمية.