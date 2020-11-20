سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) دعت حكومة الإمارات إلى ترشيح شخصيات وتجارب ومؤسسات جعلت الدولة نموذجاً في التعامل مع جائحة «كوفيدـ 19» على وسم «#أوائل _الإمارات» بهدف تكريمهم.

ويمكن لأفراد المجتمع كافة ترشيح أنفسهم، أو من يرونه مناسباً من الشخصيات والمبادرات المتميزة، للتصدي لفيروس كورونا المستجد في الدولة، من خلال الوسم المخصص، فيما سترصد اللجنة القائمة على مبادرة «أوائل الإمارات» الأسماء وتتابع الترشيحات عبر الوسم، والإعلان عن أسماء الشخصيات والمبادرات في حفل استثنائي.

كانت هذه تفاصيل خبر على وسم «#أوائل _الإمارات».. الحكومة تدعو لترشيح التجارب النموذجية في التعامل مع «كوفيد ـــ 19» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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