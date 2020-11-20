سفارة الدولة في سيؤول تعقد ندوة «العلاقات الإماراتية الكورية»

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- سيف اليزيد - اليوم 01:01
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سيؤول (وام)
عقدت سفارة دولة الإمارات لدى سيؤول، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في أبوظبي، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، تم من خلالها تسليط الضوء على 4 عقود من علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والأكاديميين من البلدين.
وخلال الندوة أكد عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية، أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وقد شهدت هذه العلاقات تقدماً كبيراً وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث تميزت بدعم لامحدود من قيادة البلدين.
وتم خلال الندوة بحث سبل التعاون والرؤى الاستراتيجية والتنموية في طار استعدادات دولة الإمارات للعام الخمسين، واستكشاف المزيد من الفرص في المستقبل في مختلف المجالات، فيما أعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك والعلاقات الثنائية، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
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