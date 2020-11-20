منافسات محلية وخليجية قوية في مهرجان الظفرة على «اللقايا»

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

شهدت منافسات أشواط اللقايا التي انطلقت صباح أمس، ضمن مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، مشاركات محلية وخليجية كبيرة في أشواطها الثلاثة، شوط شرايا لأبناء القبائل وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح ويسمح فيه بالشركاء وشوط تلاد لأبناء القبائل، حيث باشرت الإبل الراغبة في خوض المنافسات في الدخول إلى شبك المهرجان في تمام الساعة السابعة صباحاً، واستمرت في الدخول حتى الساعة الثامنة، ليتم بعدها غلق باب المشاركة في منافسات هذه الفئة، تمهيداً لبدء عمليات التحكيم، ثم المبيت في الشبك حتى إعلان النتائج النهائية للفائزين العشرة الأوائل في كل شوط.

وتفقد معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، خلال زيارة ميدانية للمهرجان، موقع مزاينة الإبل، حيث اطلع آليات العمل ومراحل المنافسة من لحظة دخول الإبل إلى شبك المهرجان حتى إعلان النتائج، مروراً بالجهود المبذولة التي تقوم بها لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز، كما تفقد معاليه مواقع العمل المختلفة للتأكد من الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها اللجنة المنظمة لضمان أمن وسلامة المشاركين والعاملين في المهرجان، وأعرب معاليه عن سعادته بالتزام كافة العاملين والمشاركين بالإجراءات الوقائية والاحترازية المعمول بها في موقع المهرجان والتي وضعتها اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المعايير

حرص أغلب المشاركين وملاك الإبل على الالتزام التام بالتعليمات والتوجيهات التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان أمن وسلامة الجميع، والتي تضمنت تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا، وضمان صحة وسلامة المشاركين، وشملت الإجراءات المطبقة المشاركين من خارج الدولة، وكذلك المشتركين من داخل الدولة، حيث تضمنت إجراءات الإبل المشاركة من خارج الدولة ضرورة فحص جميع الإبل القادمة عند المنافذ الحدودية من جميع الأمراض المعدية، فحص الملاك المشاركين والعمالة المخالطة للإبل عند منافذ الدولة، على أن يتم دخول جميع الإبل والعمالة المرافقة خلال فترة ثلاثة أسابيع، قبل بداية المشاركة بالشوط.

إعلان النتائج

تعلن لجنة التحكيم اليوم «الجمعة» نتائج أشواط اللقايا بأشواطها الثلاث الخاصة بأبناء القبائل، سواء الشرايا أو التلاد، بالإضافة إلى نتائج شوط اللقايا الخاص بأصحاب السمو الشيوخ الذي تبدأ منافسته اليوم، وإعلان نتائجه ضمن النتائج النهائية لفئة اللقايا.

منافسات قوية

أكد محمد عبدالله بن عاضد المهيري، مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة، أن منفسات الإبل المشاركة في الأشواط الفردية التي أقيمت حتى الآن كشفت تميز وقوة في مستويات الجمال، بجانب زيادة عدد المشاركات، رغم الظروف الاستثنائية التي انطلق فيها المهرجان هذا العام بسبب جائحة كورونا، مؤكداً أن المهرجان نجح في تحقيق أهدافه، ومنها الحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما يرتبط به من عادات وتقاليد، مع الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة، ليتحول إلى الملتقى الأول عالمياً وإقليمياً. وقال: ستحيل اللجنة الإبل المشتبه بها بالتنشيط إلى الفحص الطبي، ولا يحق الترفيع بين الأشواط والتقيد التام بالسن، وفي حال اشتباه اللجنة في سن المطية، لا تقبل الحلفة إلا من المولد، وإذا تبين للجنة أن المطية في غير سنها يتم استبعادها، كما أنه في حال اشتباه لجنة التشبيه في المطية بأنها مهجّنة تحال لفحص تطابق الدم، ويجب على المالك إحضار الأم والأب خلال مدة أقصاها 30 يوماً، وفي حال عدم الحضور في المدة المحددة تحجب الجائزة عن المالك، ولا يحق له المطالبة بها، وفي حال اكتشاف اللجنة أي غش أو تلاعب من المشارك، يتم استبعاده من المشاركة لغاية دفع الغرامة المقررة.