«الإعلام الجديد» تعزز حضورها في السعودية

سيف اليزيد - دبي (الاتحاد) نجحت أكاديمية الإعلام الجديد بالإمارات في تعزيز حضورها وترسيخ سمعتها في الدول العربية بعد توقيعها لمذكرة تفاهم مشتركة مع شركة التأثير المباشر في المملكة العربية السعودية، الرائدة في مجال الاتصال والتسويق، لتطوير قدرات الشباب السعودي في مجال الإعلام الجديد والاتصال والتواصل وابتكار المحتوى الرقمي.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي للأكاديمية: نحن على ثقةٍ بأن مذكرة التفاهم مع شركة التأثير المباشر في المملكة العربية السعودية سيكون لها دور كبير في خلق فرصٍ كثيرة للشباب الخليجي والعربي الراغب في ترك بصمةٍ مميزة في عالم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي.

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