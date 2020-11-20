الامارات | «أطباء التسامح العالمية» تدشن أولى حملاتها محلياً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت «إمارات العطاء» مبادرة «أطباء التسامح العالمية» في رسالة خير وعطاء وتسامح من الإمارات إلى العالم أجمع، في بادرة غير مسبوقة محلياً ودولياً، تهدف إلى استقطاب الأطباء من مختلف الأديان والجنسيات، وتمكينهم من خدمة الإنسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الدين. ودشنت «أطباء التسامح» أولى حملاتها محلياً بمشاركة فعالة من الأطباء من مختلف دول العالم افتراضياً وميدانياً بهدف ترسيخ ثقافة التسامح الإنساني والعطاء المجتمعي والتطوع الصحي في الكوادر الطبية من خط الدفاع الأول، وتمكينهم من خدمة مختلف فئات المجتمع. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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