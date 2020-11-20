الامارات | 22 ألف مكالمة لـ «مواصلات الإمارات» خلال جائحة «كورونا»

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شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف مكالمة لـ «مواصلات الإمارات» خلال جائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال، التابع لمواصلات الإمارات، خلال فترة جائحة «كورونا» (من مارس حتى نوفمبر الجاري)، نحو 22 ألف مكالمة هاتفية، واستقبال 2522 بريداً إلكترونياً.
وأفادت رئيسة قسم إسعاد المتعاملين في مواصلات الإمارات، مروة جبر، بأن مركز الاتصال يعدّ إحدى القنوات الرئيسة التي خصصتها الشركة للتواصل مع متعامليها، من خلال فريق عمل مؤهل للتعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة على مدار الساعة.
وأوضحت جبر أن أبرز الاستفسارات كانت عن الإجراءات الاحترازية المطبقة، وخدمات التعقيم التي توفرها مواصلات الإمارات، وخدمات المساعدة على الطريق، والمزادات التي تطرحها، من خلال مركز الوطنية للمزادات التابع للشركة.
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