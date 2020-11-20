الامارات | بلدية عجمان تنفذ أعمالاً تطويرية للطرق

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية عجمان تنفذ أعمالاً تطويرية للطرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أنها تسعى إلى توفير الحياة الكريمة والآمنة للسكان، وتوفير كل مقومات السلامة والرفاهية لهم، لافتة إلى تنفيذ أعمال تطويرية وتصحيحية في مشروعات وطرق ومناطق عدة، بناء على دراسات معدة من قبل فرق مخصصة لديها.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها نفذت، خلال العام الجاري، مجموعة من الأعمال التصحيحية، شملت توسعات، وإضافة جسور للمشاة، وإشارات مرورية للمشاة، وغيرها من الأعمال الأخرى التي تضمن انسيابية الطرق، وفق توصيات من قبل الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة واللجان المختصة لذلك.

وأفادت بأنها تولت صيانة مجموعة من الطرق، وتطوير البنية التحتية في مناطق عدة، لافتة إلى تنفيذ أعمال صيانة تصحيحية، ووقائية، في جميع مناطق الإمارة، وفقاً للخطط المعدة لأعمال الصيانة، بهدف إصلاح العيوب والأضرار الموجودة بالطرق، الناتجة عن الحوادث أو العوامل الطبيعية وغيرهما.

وأشارت الدائرة إلى أن أعمال التي أنجزتها تضمّنت صيانة اللوحات المرورية المتضررة، والسياج في الجزيرة الوسطية، وإنشاء مواقف خارجية، ومداخل ومخارج خاصة لمتحف عجمان، وإصلاح الإسفلت أمام سوق الخضار والفواكه، وتركيب إنترلوك على شارع الشيخ محمد بن راشد من دوار الزوراء حتى دوار السوق الصيني، إضافة إلى توسعة شارع الشيخ زايد في منطقة الروضة، وتعديل فتحة الدوران للخلف على شارع الشيخ خليفة، قرب بنك دبي الإسلامي.

وتابعت الدائرة أنها انتهت من إنشاء جسر مشاة على شارع الشيخ راشد بن حميد في منطقة ليوارة، في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مؤكدة تصميمه وفق أعلى المعايير المتبعة، وذلك لتأمين ممرّ آمن للمشاة ومستخدمي الطريق.

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