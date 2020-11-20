الامارات | الموافقة على 707 طلبات «منحة أرض سكنية» لمواطني الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على 707 طلبات «منحة أرض سكنية» لمواطني الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وافقت لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة، خلال اجتماع عقدته، أخيراً، على 707 طلبات منحة أرض سكنية لمواطنين في الإمارة، فيما اعتذرت عن عدم قبول 43 طلباً، لعدم استيفاء الشروط.

وقال رئيس اللجنة، وليد بن فلاح المنصوري، إن أعضاء اللجنة ناقشوا أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من المجلس التنفيذي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي، وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأضاف المنصوري أن اللجنة سترفع الموافقات على طلبات منح الأرض إلى دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للمستحقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن داخل الدائرة.

وأكد أن اللجنة تحرص على تعزيز سبل التعاون والتواصل مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة كافة، بهدف إنجاز وتسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي، بكل فئاتها، وفق سياسات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية، الهادفة إلى تأمين سبل الراحة للمواطنين وفق أسس العدالة الاجتماعية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news