الامارات | 764 سائقاً في أبوظبي يستفيدون من «النقاط المرورية»

شكرا لقرائتكم خبر عن 764 سائقاً في أبوظبي يستفيدون من «النقاط المرورية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 764 سائق مركبة مسجلة، بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي، من دورات تخفيض النقاط المرورية واسترجاع رخص القيادة، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وأكد مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع، العقيد الدكتور مهندس محمد أحمد البريكي، حرص شرطة أبوظبي علي نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية، ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة.

وأوضح أن البرنامج بثلاث لغات (العربية والإنجليزية والأوردية)، ويركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم بمحاضرات ودورات متخصصة، ويحق للسائق الدخول مرة واحدة في العام، ويتم خلالها تخفيض ثماني نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه 23 نقطة مرورية.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لمدة ثلاثة أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية.

ولفت إلى أن البرنامج شامل للسائقين لتوعيتهم بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news