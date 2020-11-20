الامارات | بلحيف النعيمي يزور منفذ خطم ملاحة الحدودي في كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن بلحيف النعيمي يزور منفذ خطم ملاحة الحدودي في كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، منفذ خطم ملاحة الحدودي في مدينة كلباء، للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال إرساليات الغذاء الواردة للدولة، ومدى مرونة وكفاءة خدمات الفحص والحجر الصحي التابعة للوزارة والمرفقة بالمنفذ، وذلك في إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز سلامة الغذاء وضمان استدامة سلاسل التوريد. ورافق الوزير كل من وكيل الوزارة بالوكالة، سلطان علوان، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي، سيف الشرع.

والتقى الوزير خلال الزيارة مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية في الشارقة، محمد إبراهيم الرئيسي، الذي قدم شرحاً وافياً حول خدمات المنفذ ومدى جاهزيته وقدرته الاستيعابية، والتجربة التي طبقتها هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في التعامل مع جائحة «كورونا»، اعتماداً على توظيف أحدث التقنيات العالمية، ما عزز حركة التجارة البينية مع دول الجوار.

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