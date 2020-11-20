الامارات | «أنا إيجابي» تُعزز مفاهيم السعادة في شرطة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أنا إيجابي» تُعزز مفاهيم السعادة في شرطة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، العميد صالح عبدالله مراد، فعاليات ورشة عمل «أنا إيجابي»، التي نظمتها الإدارة بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية، ومجلس القيادات الشابة، ومجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، بهدف تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية وجودة الحياة، وصناعة سفراء مُتخصصين في بث رسائل السعادة.

وناقشت ورشة العمل أهم مفاهيم السعادة والإيجابية، والعوامل المؤثرة في تعزيزها، إلى جانب إجراء بعض التدريبات والمهام العملية على تطبيق المفاهيم السعادة والإيجابية التي تسهم في أن يكون الموظفون سفراء في مكان عملهم.

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