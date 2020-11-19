الامارات | «الإسناد» تصدر سياسات الإسكان لموظفي حكومة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسناد» تصدر سياسات الإسكان لموظفي حكومة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الإسناد الحكومي، أمس، سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي، بغرض تنظيم آلية الإسكان ووضع الإطار المتكامل والموحّد لتطبيقها، ليكون مرجعاً رسمياً بهذا الشأن، حيث تسري أحكام السياسات على الموظفين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الجهات والشركات الحكومية بالإمارة.

وسيمنح الموظفون في الجهات الحكومية مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور السياسات لتعديل أوضاعهم.

وجاء إصدار السياسات انطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تطبيق سياسات إسكان فاعلة للموظفين لديها، وسعياً لمساعدة الموظفين في توسيع نطاق الخيارات السكنية في أبوظبي، لتعزيز كفاءتهم الإنتاجية، مع مراعاة صحتهم وسلامتهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية، وللحفاظ على متانة الترابط الأسري، وتقليل خطر الحوادث المرورية وإشكاليات الاختناقات المرورية اليومية.

ونظمت السياسات الصادرة آلية وضوابط صرف علاوة السكن، والسلفة الإيجارية للموظفين المواطنين، إذ يستحق الموظفون المواطنون والمقيمون في الإمارة مخصص علاوة السكن المقرر لهم وفقاً لدرجتهم الوظيفية.

كما نظمت السياسات آلية صرف المخصص الإيجاري السنوي للموظفين غير المواطنين، المقيمين، من ملاك العقار في إمارة أبوظبي، باستحقاق مخصص السكن المقرر لهم وفقاً لجدول الدرجات والرواتب، بينما يحصل المستأجر على المخصص بما لا يتجاوز القيمة المحددة بجدول مخصص السكن الإيجاري السنوي لدرجته الوظيفية، ويصرف مباشرة للمؤجر.

ونصّت السياسات أيضاً على صرف بدل التعليم للمستحقين من موظفي الحكومة، وفقاً لسياسات الموارد البشرية المعمول بها في جهة عملهم، في حال كان أبناؤهم مسجلين في مدارس داخل الإمارة.

وقامت هيئة الموارد البشرية بتطوير سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي وفقاً للصلاحيات المناطة بها، بما يتناسب مع الدراسات والمقارنات المعيارية التي أجريت مسبقاً.

وتعتزم الهيئة تنظيم ورش عمل متخصصة للجهات الحكومية المعنية بالتنفيذ، والرد على الاستفسارات المتعلقة بهذه السياسات، تأكيداً على دعم القرارات والتوجهات الصادرة لتعزيز كفاءة وفاعلية منظومة العمل الحكومي في أبوظبي، وتحقيق تطلعات التنمية، والإشراف على توحيد الممارسات وجهودها الرامية إلى تمكين رأس المال البشري في حكومة الإمارة، ورفع مستويات الرضا والسعادة الوظيفية.

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