الامارات | إخلاء 7 آلاف مُخالف من مناطق الأسر والعائلات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء 7 آلاف مُخالف من مناطق الأسر والعائلات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية على كافة مناطق مدينة الشارقة لإخلاء المخالفين والعزّاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث نفذت البلدية صباح اليوم حملة أخرى على عدد من المناطق منها الجزات وميسلون لإخلاء المخالفين بشكل فوري والتأكد من إخلاء المساكن التي تم إشعار سكانها بالإخلاء خلال الحملات التفتيشية.

وشارك في الحملة التفتيشية ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدي المدير العام، وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وعدد من الموظفين المتطوعين في البلدية للمشاركة في هذه الحملات والزيارات.

وأكد مدير بلدية الشارقة ثابت الطريفي أن البلدية مستمرة في حملاتها وزياراتها التفتيشية بشكل يومي خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرصد كل المخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر والعائلات، وإخلائهم بشكل فوري وقطع الخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة والمساكن التي تشهد تكدساً في العمال بصورة مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص المناطق الصناعية لسكنات العمال خاصة عمال شركات المقاولات والإنشاءات مع إمكانية سكن الموظفين العزاب في المناطق التجارية وفق الاشتراطات المحددة لذلك.

وأوضح الطريفي أن البلدية نفذت بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أكثر من 1915 حملة تفتيشية على المساكن المخالفة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، رصدت خلالها تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية، ومساكن تفتقر للنظافة والأمن والسلامة والتهوية الجيدة، ومساكن أخرى تم تحويلها لورش لصيانة السيارات وأخرى كمخازن لبعض المحلات التجارية، مشيراً إلى أن هذه الحملات نتج عنها إخلاء أكثر من 7 آلاف مخالف، كما ستتواصل وتستمر لتغطية كافة مناطق المدينة وإخلاء المخالفين منها.

وأشاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة بالدور الكبير الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والتعاون مع البلدية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتحقيق أهداف الحملات التفتيشية للحفاظ على أمن وخصوصية وسلامة وراحة الأسر والعائلات، وتعزيز الأمن والأمان في تلك المناطق.

وتحث البلدية كافة أفراد الجمهور على ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن المناطق والمساكن المخصصة للأسر والعائلات ويقطنها عمّال وعزّاب، حيث يعمل المركز على مدار الساعة لتلقي كافة الملاحظات والاستفسارات.

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