فاطمة بنت مبارك تهنئ عهد بنت عبدالله البوسعيدية بمناسبة اليوم الوطني العماني

سيف اليزيد - بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، برسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعربت سموها خلال الرسالة عن أطيب التهاني للسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، ولجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بموفور الصحة والعافية وموصول الأفراح والمسرات، كما أعربت سموها عن مشاطرتها إياهم فرحة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد للسلطنة وبمرور خمسين عاماً على النهضة العمانية المباركة.

وقالت سموها: "بهذه المناسبة العطرة، نتمنى أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة الوطنية المجيدة على سلطنة عمان الشقيقة وعلى الشعب العماني بمزيد من التقدم والرخاء وبدوام الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد".

وأكدت سموها، ان ما تشهده سلطنة عمان الشقيقة من تحولات جذرية ونقلات نوعية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإنجازات باهرة ومكاسب عظيمة تحققت للشعب العماني ليجسد بجلاء حجم البذل والعطاء والسخاء والرعاية السامية الكريمة للمغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد "طيب الله ثراه"، وتستمر مسيرة النهضة العمانية المباركة باهتمام بالغ وتقدير خالص من جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد قائد نهضة عمان المتجددة بفكره المستنير ورؤيته الثاقبة السديدة سائلة الله أن يديم على جميع أهلنا في السلطنة الخير والازدهار والمنجزات الحضارية.

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