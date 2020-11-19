الامارات | سياسات جديدة لإسكان المواطنين والمقيمين من موظفي حكومة أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سياسات جديدة لإسكان المواطنين والمقيمين من موظفي حكومة أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت دائرة الإسناد الحكومي، سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي بغرض تنظيم آلية الإسكان وسعياً لتوسيع نطاق الخيارات السكنية لموظفي الجهات والشركات الحكومية وتعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي.

ووفقاً للدائرة فإن أبرز ما تضمنته سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي وآلية صرف علاوات ومخصصات السكن لموظفي الجهات والشركات الحكومية المقيمين في الإمارة : "يستحق الموظفون المواطنون المقيمون في الإمارة علاوة السكن المقرر لهم وفقا لدرجتهم الوظيفية، فيما يستحق الموظفون غير المواطنين ، ممن يؤجرون أو يملكون عقارات سكنية في الإمارة ، مخصص سكن إيجاري سنوي وفقا لدرجاتهم الوظيفية.

ويصرف بدل التعليم للموظفين المستحقين وفقا لسياسات الموارد البشرية المعمول بها في جهة عملهم، إذا كان أبناؤهم مسجلين في مدارس داخل الإمارة مراعاة للظروف الخاصة للموظفين ولإعطائهم مهلة لتعديل أوضاعهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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