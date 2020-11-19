كوريا الجنوبية تسجل 343 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - سجلت كوريا الجنوبية 343 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن هناك 293 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة.

وأضافت أن حصيلة الإصابات الإجمالية ترتفع بذلك إلى 29 ألفا و654 إصابة.

وتجاوز عدد الإصابات اليومية حاجز الـ 300 إصابة لأول مرة منذ أواخر أغسطس أمس الأربعاء مسجلا 313 إصابة.

ومع تسجيل حالتي وفاة إضافيتين، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 498.

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