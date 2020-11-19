«الخارجية»: البطاقات الدبلوماسية والقنصلية إلكترونياً

سيف اليزيد - أبوظبي (وام)‏

أطلقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة إصدار البطاقات الدبلوماسية والقنصلية والخاصة والمنظمات الدولية عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وتتيح هذه الخدمة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى الدولة التقديم على الطلب ومتابعة إنجازه إلكترونياً، وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتبسيط الإجراءات واختصار الوقت والجهد عليهم.

ويأتي ذلك تماشياً مع الرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات، وتنفيذاً لتوجيهاتها الرشيدة في تطوير الخدمات، وتحقيق جودة حياة فريدة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، وحرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تأسيس بنية تحتية رقمية، تهدف إلى تطوير باقة من الخدمات الذكية والاستباقية. وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون أن هذه الخطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، لخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة، وتهدف الوزارة إلى إشراك عملائها في تطوير الحلول الذكية والمبتكرة. وتعتبر خدمة إصدار البطاقات الذكية المرحلة الأولى، ضمن مشروع التحول الذكي للخدمات المقدمة للبعثات الأجنبية المعتمدة لدى الدولة، وتليها عدة مراحل للخدمات الذكية الأخرى، وذلك حسب التصنيف الأولي لنتائج استبيان الخدمات ذات الأولوية بحسب رأي البعثات الأجنبية لدى الدولة.

وتؤكد الوزارة على توفير كافة خدماتها إلكترونياً بخطوات سريعة وسهلة، حيث أصبح بإمكان جميع المتعاملين تقديم جميع المعاملات من خلال الموقع الإلكتروني www.mofaic.gov.ae والتطبيق الذكي UAEMOFAIC.