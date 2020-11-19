شما بنت محمد بن خالد تستعرض ترسيخ مبادئ التسامح

سيف اليزيد - العين (وام)

قدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ورشة افتراضية بعنوان «احترام الآخر» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وورشة افتراضية أخرى بعنوان «الإمارات وطن التسامح والسلام» لطلبة جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة 250 مشاركاً وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح وإيماناً منها بأهمية تعزيز وتمكين أهداف ورؤية واستراتيجية القيادة الحكيمة ودعم أجيال الوطن وترسيخ مبادئ التسامح لديهم.

واستعرضت خلال الورشتين أهمية الاحترام باعتباره القيمة الذاتية التي تعطيها للآخرين مشيرة إلى أن احترام الغير لا يأتي إلا باحترام الذات داعية إلى نهج أسلوب التسامح عبر تقديم الامتنان للآخرين وتقديم الشكر والاحترام لما يقدمونه مهما كان بسيطاً مشيرة إلى مفهوم التسامح لدى الطلبة والفرق بينه وبين الغفران معتبرة أن التسامح أكثر عمقاً وشمولاً كما جاء في وثيقة إعلان المبادئ بشأن التسامح والتي أصدرتها منظّمة اليونيسكو عام 1995.

كما استعرضت دور الأسرة كأساس للمجتمع ودور المدرسة وشعورهم بالتسامح داخلهما ليمر التسامح بسلسلة من الذات إلى الأسرة ثم المدرسة فالمجتمع فالدولة، وأوضحت أن قبول الذات وقبول الآخر وإدراك السلبيات قبل الإيجابيات وتتقبل تصوراتك وسلوكياتك وأفكارك وأن تصل إلى التقدير الكامل لذاتك، عندها يمكنك أن تكون جزءاً فاعلاً في منظومة مجتمعية تقوم على التسامح والتعايش مع الآخر وتحقيق السلام الداخلي والخارجي لتكون بناء مجتمعياً متسامحاً وتنتج أجيالاً جديدة واعية بالمعرفة والسلوك. ونبهت إلى دور القيادة الرشيدة التي تهدف لسعادة الإنسان لبناء مجتمع وإنتاج أجيال متسامحة، فشكلت وزارة التسامح والتي كانت انعكاساً لرؤية القيادة واتجاه المجتمع إلى ترسيخ قيمة التسامح والتعايش، حيث في الإمارات أكثر من 200 جنسية من ثقافات متعددة.