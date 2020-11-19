«القرم» مصدر إلهام احتفالات «غرس الاتحاد»

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تشكل الغابات الساحلية الجميلة مصدر إلهام للعرض المرئي المذهل، الذي سيبث لملايين المشاهدين يوم 2 ديسمبر، وتولى تصميم العرض فريق من الخبراء الإماراتيين والمخرجة الفنية إس ديلفين، والتي تشتهر عالمياً بتصميم عروض فنية وأدائية ضخمة وعروض تدمج الموسيقى واللغة والضوء، ويقام العرض تحت عنوان «غرس الاتحاد»، ويتمحور حول أبرز القيم المتجذرة في أرض دولة الإمارات، التي ينعم فيها كافة أطياف المجتمع.

وكشفت اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات «غرس الاتحاد»، أن أشجار القرم (المانجروف) الجذابة التي تغطي مساحات شاسعة من شواطئ الإمارات، ستشكل مصدراً أساسياً للإلهام الفني والبصري، خلال الاحتفالات الرسمية باليوم الوطني 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة. وشكلت الغابات المذهلة التي تنمو في الماء عنصراً أساسياً ضمن التصميم الجمالي للعرض، الذي سيقام في أبوظبي يوم 2 ديسمبر، ويبث على الهواء مباشرة ليشاهده الملايين حول العالم، كما تم التخطيط لهذا الحدث المرتقب، بحيث يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدته من منازلهم بأمان تماشياً مع إجراءات السلامة المتبعة خلال فترة جائحة كوفيد - 19. وقال خلفان المزروعي، عضو اللجنة المنظمة للاحتفال الرسمي باليوم الوطني 49: «تمثل أشجار القرم جزءاً بالغ الأهمية من تراثنا، ومن الجمال الطبيعي الذي تزخر به دولتنا، وقد تقرر أن تكون مصدر إلهام لنا خلال هذا العرض المميز.

ويقام العرض تحت عنوان: «غرس الاتحاد»، وتمثل أشجار القرم تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، من بذرة تشكيل الدولة عام 1971 إلى حالة الازدهار المتكاملة التي نشهدها الآن بعد 49 سنة.