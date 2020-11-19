تكريم الفائزين الأربعة في «تحدي تكنولوجيا الغذاء»

سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

أعلن تحدي تكنولوجيا الغذاء عن أسماء الفائزين الأربعة في حفل توزيع الجوائز الذي أقيم، أمس، حيث يتشارك الفائزون جائزة مالية قدرها مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى تأهلهم للمشاركة في برنامج دعم الابتكار التكنولوجي «كاتاليست» لتسريع الأعمال في أبوظبي.

ويسعى التحدي إلى البحث عن حلول مبتكرة ومجدية تجارياً حول العالم لمعالجة الاحتياج المتنامي للتحول إلى ممارسات وأنظمة إنتاج وإدارة أكثر استدامة للموارد الغذائية في دولة الإمارات.

وتلقى التحدي أكثر من 400 مقترح من أكثر من 60 دولة من حول العالم، وتم تقييم كل مشاركة من قبل لجنة خبراء من المحكمين، في مقابل مجموعة من المعايير الأساسية تضمنت استخدام التكنولوجيا والاستدامة والجدوى التجارية، وتم اختيار اثني عشر متأهلاً للتصفيات النهائية للمشاركة في برنامج إرشادي مكّنهم من العمل مع المحكمين الخبراء الذين قدموا إرشاداتهم للمتأهلين أثناء مرحلة استعدادهم لخوض الجولة الثانية من التقييم أمام لجنة خبراء الصناعة في حفل توزيع الجوائز.

وتم إطلاق تحدي تكنولوجيا الغذاء في سبتمبر 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو مبادرة مشتركة بين مكتب الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة «تمكين» المُكلفة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تندرج ضمن إِطار رؤية دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية القائمة على المعرفة ومقرها إمارة أبوظبي. وصمّم تحدي تكنولوجيا الغذاء لتعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات على المستوى الوطني والمجتمعي والأسري.

مريم المهيري

تعزيز الأمن الغذائي

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي: «يساهم تحدي تكنولوجيا الغذاء في تحقيق أهدافنا طويلة الأمد المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، إن هذا النوع من التعاون الدولي يعد من المفاتيح الأساسية لتعزيز نسبة من الاكتفاء وتحسين جهودنا نحو الاستدامة. وقد شهدنا خلال هذا التحدي عدداً من الأفكار الجديدة والواعدة التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود استجابتنا لتحديات الأمن الغذائي محلياً وعالمياً، وبينما يستعد الفائزون لدخول المرحلة التالية من مسيرتهم، فإننا نتوق لرؤية ما سيقدمون من حلول يمكن تنفيذها عملياً وعلى نطاق واسع في دولة الإمارات».

ومن جهتها قالت ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين»: «يعد البحث عن الحلول المبتكرة من خلال الابتكار والتكنولوجيا القادرة على مواجهة تحديات العالم هو منهج عملنا في دولة الإمارات التي تتطلع دوماً نحو المستقبل من أجل التطوير والتنويع الاقتصادي. ونحن سعداء بما أسفرت عنه نتائج تحدي تكنولوجيا الغذاء الذي قدم لنا كل تلك الأمثلة الرائعة من المبتكرين. وكذلك هؤلاء الفائزين الذين يستعدون بدءاً من اليوم للمساهمة فعلياً في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».

حلول مبتكرة

وقدم الفائزون حلولاً مبتكرة من شركة يو أس مونيتور، حيث طورت الشركة منصة إلكترونية للمتابعة تقدم دعمها للجهود المبذولة للتأكد من أن الطعام المباع في دولة الإمارات يلبي جميع معايير السلامة اللازمة. وفي الوقت الحالي، يتم رفض ما يقرب من 12 إلى 17 في المئة من المواد الغذائية الواردة إلى الدولة من 172 دولة كل عام، بسبب عدم استيفائها للمعايير اللازمة، وتعد بذلك جزءاً مما يقدر بنحو 4 مليارات دولار أميركي من نفايات الطعام كل عام، وهو الهدر الذي يمكن لمنصة كيو أس مونيتور أن تساعد في الحد منه. ومن خلال توفير الإرشادات والمصادر والمعلومات للمصدرين الذين يتطلعون إلى التصدير إلى دولة الإمارات، تسهم منصة كيو أس مونيتور أيضاً في تشجيع تنويع مصادر استيراد الغذاء، وزيادة الواردات من جميع أنحاء العالم.

وضمن الفائزين تأتي «مزارع البحر الأحمر» التي طورت نظاماً للبيوت الزراعية الزجاجية يستخدم المياه المالحة كمدخل أساسي، مما يوفر حلاً يمكن أن يقلل من استخدام المياه العذبة في المحاصيل بنسبة تصل إلى 90 في المائة وبالتالي المساعدة في معالجة ندرة المياه في دول مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب نجاحهم في تطوير تقنيات تبريد فريدة يتم التحكم فيها بالمناخ باستخدام مياه البحر، وقد نجحت «مزارع البحر الأحمر» أيضاً في زراعة محاصيل تتحمل المياه المالحة، بما في ذلك الطماطم والفراولة من خلال مزيج من تقنيات التطعيم والتهجين.

ريما المقرب

معالجة إهدار الطعام

وشملت قائمة الفائزين «هاس ألجي» رواد إنتاج الطحالب الدقيقة الصالحة للأغذية وأول من أدخل الطحالب الدقيقة في الأطعمة اليومية بدءاً من المعجنات إلى اللبن الزبادي و الآيس كريم والخبز.

ومن الفائزين شركة «سيفتي نت» للتقنيات، التي قامت بتطوير حل يعتمد على استقطاب إضاءة LED لمساعدة الصيادين على صيد الأسماك المناسبة وتجنب الصيد العرضي. ومن خلال زيادة القدرة الانتقائية، يمكن للصيادين زيادة أرباحهم وإيراداتهم، وتقليل أوقات الفرز وتكاليف الوقود، والتأكد من امتثالهم لأنظمة الإنزال، والحماية من الصيد غير المرغوب فيه. ويمكن أن يساعد تطبيق هذا الحل في دولة الإمارات على معالجة إهدار الطعام عن طريق الحد من الصيد العرضي ومعالجة مشكلة الصيد الجائر.

الزراعة في الصحراء

وناقشت الجلسة الثانية من تحدي تكنولوجيا الغذاء التحديات والصعوبات التي يواجهها المزارعون والشركات الاستثمارية، العاملة في إنتاج الغذاء، في الإمارات وفي المنطقة، مجمعين على تعدد التحديات، ومن أبرزها أن الشركات المصدرة للغذاء والتي تستحوذ على حصص كبيرة من السوق، لن تتنازل بسهولة، وقد تخفض الأسعار لإلحاق الضرر بالشركات المنتجة المحلية، ورغم الحصول على الدعم إلا أن التواجد في السوق مكلف للغاية، ونحتاج إلى رفع معدلات الوعي لدى أفراد المجتمع، وتواجه الشركات المحلية تقليص الشركات المصدرة للأسعار، وتعاونها سلسلة التوريد بالكامل من خارج الدولة من شركات شحن ومزارعين وموردين. وواجهت الشركات المحلية أيضاً مسألة التشكك من جانب المستهلكين المحليين في جودة منتجات بعض الشركات المحلية، إلا أن ارتفاع معدلات الوعي لدى أفراد المجتمع أسهم في تحسين صورة المنتج المحلي، وهو ما يمثل دعماً للشركات المحلية.

ويرى سلفاتور لافالو، رئيس إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار، أن أبوظبي تستعد لأن تكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للحلول وتكنولوجيا الزراعة الحديثة، والذي يضمن توفير الغذاء ويوفر المساحة والطاقة، لافتاً إلى وجود حوالي 2000 مزارع يحتاجون إلى معرفة الاستغلال الأمثل، وتم استغلال نحو 100 مليون دولار بالإضافة إلى 40 مليوناً إضافية، بإجمالي 140 مليون دولار في 7 شركات تستثمر في الحلول والابتكارات والتكنولوجيا الزراعية، و4 مزارع إضافية وتستهلك مساحة، وطاقة، ومياهاً بشكل أقل، مع تقديم إنتاج جيد، وقال: إن أبوظبي للاستثمار يدعم الشراكات، ويقدم الإرشادات اللازمة لتمكينها من الحصول على المحفزات الاستثمارية، لتسريع عملية استرداد رأس المال. وزيارات أسبوعية للشركات، ونحن نسعى إلى الحفاظ على الموارد.

حلول مستدامة

وقال عمر الجندي، المدير التنفيذي لمزارع باديا: إن هناك حاجة للحلول المستدامة، وصناعة الزراعة، باستخدام التكنولوجيا وترسيخ الحلول لتلبية الاحتياجات الغذائية في المنطقة، والتي تستورد كامل احتياجاتها الغذائية خلال الأربعين عاماً القادمة، وأوضح أن الاستدامة مهمة لنجاح التكنولوجيا الزراعية، والتغلب على ندرة المياه، واستخدام الطاقة النظيفة، وضمان تقدم قطاع التكنولوجيا الزراعية. وأوضح بأن جائحة كورونا أثرت إجمالاً، ولكنها سرعت باستخدام أو التوسع في استخدام تكنولوجيا الزراعة. بينما قال عبدالعزيز الملا، الرئيس التنفيذي لمزارع مدار: نسعى لتوسيع نطاق زراعاتنا، واستغلال الطبيعة المحلية، والسعي إلى الوصول إلى الجميع، ونحن الآن متواجدون محلياً ونسعى لأن نحقق أقصى استفادة واستثمار من التكنولوجيا، واستغلال الطاقات والأفكار التي تزخر بها دولة الإمارات، وأضاف: نحن بحاجة إلى مواجهة التحديات والتغلب عليها. وقال: إن الزراعة أصبحت مصدر إلهام وجذب فيما يتعلق بتكنولوجيا الزراعة، وتحتاج إلى توعية، ولابد من غرس حب الزراعة لدى النشء منذ الطفولة وإكسابهم المهارات الزراعية، وإن هناك اهتماماً كبيراً بالتقنيات الحديثة، ونعمل على استخدامها والتوسع فيها وتوفيرها لأكبر عدد من المستهلكين، من مختلف الشرائح.

ورش عمل

شهد الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز تنظيم مجموعة من ورش العمل التي أشرف على تقديمها خبراء في المجال، وبرنامج دعم الابتكار التكنولوجي «كاتاليست»، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأقيمت خلال الحفل جلستان حواريتان تحت عنوان «فرص خلال الأزمة: الأمن الغذائي في عالم ما بعد الجائحة» و«الزراعة في الصحراء: تمكين إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة». وشارك في الجلستين، معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وماريا هيلينا سيميدو، نائبة مدير عام منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. والدكتور رامي زريق، مدير برنامج الأمن الغذائي بكلية الزراعة وعلوم الغذاء في الجامعة الأميركية ببيروت. ودينيل نيرينبرج، الشريك والمؤسسة ورئيسة منظمة «فوود تانك». وعبدالعزيز الملا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع «مدار». وعمر الجندي الرئيس التنفيذي لمزارع «باديا». وسلفاتور لافالو، رئيس إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار. ويحظى تحدي تكنولوجيا الغذاء بدعم كل من شركة أكسنتشر، والظاهرة، وكتاليست، ومصدر، ومكتب أبوظبي للاستثمار.