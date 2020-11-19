انطلاق منافسات «اللقايا محليات للشرايا والتلاد» في مهرجان الظفرة

سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (الظفرة)

تنطلق اليوم منافسات أشواط اللقايا بأشواطها الثلاث شوط شرايا لأبناء القبائل وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح، ويسمح فيه بالشركاء وشوط تلاد لأبناء القبائل، والتي حددت لها اللجنة المنظمة 30 جائزة بواقع 10 جوائز لكل شوط، وتبلغ قيمة جوائز الفائزين العشرة في فئة اللقايا شوط شرايا لأبناء القبائل محليات 510 آلاف درهم، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 150 ألفاً في أشواط أبناء القبائل، والمركز الثاني 100 ألف، والثالث 80 ألفاً، والرابع 60 ألفاً، والخامس 40 ألفاً، والسادس 20 ألفاً، والسابع 18 ألفاً، والثامن 16 ألفاً، والتاسع 14 ألفاً، والعاشر 12 ألفاً.

فيما تبلغ قيمة جوائز الفائزين العشرة الأوائل في شوط تلاد لأبناء القبائل محليات 370 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول 100 ألف درهم، والمركز الثاني 80 ألف درهم، والثالث 60 ألف درهم، والرابع 40 ألف درهم، والخامس 20 ألفاً، والسادس 18 ألفاً، والسابع 16 ألفاً، والثامن 14 ألفاً، والتاسع 12 ألفاً، والعاشر 10 آلاف درهم.

ويبدأ ملاك الإبل الراغبون في خوض منافسات شوط اللقايا شرايا أو تلاد لأبناء القبائل التواجد في شبوك المزاينة من الساعة السابعة حتى الساعة الثامنة، تمهيداً لإجراء عمليات الفرز والتحكيم وتحديد الإبل المرشحة للفوز من أجل المبيت في شبك المزاينة لحين إعلان نتائج الأشواط غداً «الجمعة»، وتحديد الإبل الفائزة مع الالتزام بشروط اللجنة المنظمة والتي حددت مجموعة من الاشتراطات أثناء حجز المطايا في شبوك المبيت، ومنها منع دخول المالك الشبوك ويتم حجز المطية المشاركة فقط من دون أي وليفة، وكذلك يمنع لحاف المطية أثناء الحجز وإذا حدث لا قدر الله أي ضرر للإبل المشاركة في الشبوك المخصصة للمزاينة والمبيت لا يتحمل المهرجان أي تعويض أو مسؤولية، كما أكدت اللجنة المنظمة على منع مشاركة الإبل المريضة أو المصابة بأي نوع من الفطريات مثل الجرب أو القرع أو الحساسية أو أي مرض معد تقره اللجنة الطبية.