مدير عام «الإمارات للدراسات» يستقبل السفير الكوري الجنوبي

سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، كون يونج وو، سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى الدولة، وذلك في مقر المركز بأبوظبي.

وقال مدير عام المركز: إن العلاقات وصلت إلى مستوى غير مسبوق من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع جمهورية كوريا، التي تعد أحد الأقطاب الاقتصادية الدولية، على نحو أضحت معه هذه العلاقات في فترة وجيزة أنموذجاً للشراكة الاستراتيجية.

وأكد الدكتور سلطان النعيمي للسفير الكوري، أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية يسعى إلى القيام بدور فاعل في تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية كوريا، مشيراً إلى أن المركز نظم في نوفمبر 2019 بالتعاون مع الجمعية الكورية - العربية ومعهد جيجو للسلام، المنتدى السادس عشر للتعاون الكوري - الشرق أوسطي تحت عنوان «تحديد مسارات لآفاق جديدة من التعاون الكوري - الشرق أوسطي»، ويحظى هذا المنتدى برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات، ووزارة الشؤون الخارجية في جمهورية كوريا.

من جانبه، أشاد السفير الكوري بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً عن إعجابه بالدور الذي يقوم به مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في دعم متخذي القرار في الدولة وإنتاج البحوث الاستراتيجية المتخصصة، وكذلك في خدمة المجتمع.