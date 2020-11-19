الامارات | «استشارات الوقف» يمنح دائرة المالية علامة «دبي للوقف»

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشارات الوقف» يمنح دائرة المالية علامة «دبي للوقف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي، دائرة المالية بحكومة دبي «علامة دبي للوقف»، تقديراً لدورها في دعم الجهات الخيرية بالإيرادات المتأتية من مبادرة «درهم الخير».

وتسلّم المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عبدالرحمن صالح آل صالح، «علامة دبي للوقف» من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، عيسى عبدالله الغرير، خلال زيارة إلى مقر دائرة المالية.

وتتيح مبادرة «درهم الخير»، التي كانت أُطلقت في منتصف عام 2017، مجال التبرّع أمام المتعاملين الحكوميين، ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية عبر بوابة «سداد دبي» الإلكترونية وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية، وذلك بالتبرّع بمبلغ مالي قبل انتهاء عملية السداد.

وبلغ إجمالي التبرعات التي جُمعت عبر مبادرة «درهم الخير» خلال ثلاث سنوات، أكثر من 4.83 ملايين درهم، منحتها دائرة المالية إلى خمس جهات مجتمعية وخيرية في الدولة.

وقال الغرير إن مبادرة «درهم الخير» أسهمت في دعم عدد كبير من المرضى والأُسر محدودة الدخل، مشيراً الى أنها نموذج يحتذى به لتطويع التقنيات الحديثة في دعم مجالات العمل الخيري.

وتعتزم دائرة المالية توجيه إيرادات «درهم الخير» لدعم مشروعات التعليم والدراسات والبحوث الطبية، وفق ما أكّد آل صالح، وقال: «تلعب دائرة المالية دوراً محورياً في حكومة دبي، يكفل لها اتساع نطاق الأثر الإيجابي لمبادراتها، وضمان وصوله إلى أوسع شريحة من المستفيدين، وقد أثبتت مبادرة (درهم الخير) التي تتعاون معنا في تنفيذها (دبي الذكية)، صواب نظرتنا إلى أهمية إثراء الدور الحكومي المستدام والهادف إلى تحفيز العمل الخيري المستدام لدى الأفراد والمؤسسات والمنشآت».

بدوره، قال الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر، علي المطوع، إن المؤسسة تثمن المبادرات التي تنظمها مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة لدعم العمل الخيري والإنساني في الدولة وخارجها.

وأضاف: «يأتي منح دائرة المالية علامة دبي للوقف تأكيداً على الأثر الإيجابي لمبادرة (درهم الخير) في دعم العمل الخيري»، مشيراً الى أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ قدمت تبرعات كبرى لدوائر حكومية معنية برعاية ذوي الدخل المحدود، ودعمت جمعيات ومؤسسات خيرية لتواصل جهودها في رعاية المرضى وغير القادرين.

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