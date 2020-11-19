الامارات | معهد دبي القضائي يطلق «بالمعرفة.. نستعد للخمسين»

شكرا لقرائتكم خبر عن معهد دبي القضائي يطلق «بالمعرفة.. نستعد للخمسين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معهد دبي القضائي عن مبادرة، تحت شعار: «بالمعرفة.. نستعد للخمسين»، تهدف إلى توفير مجموعة من الكتب والتشريعات القانونية، التي ستكون متاحة للجميع، بهدف نشر المعرفة المتخصصة بين كل شرائح المجتمع، دعماً لاستراتيجية القيادة، وإعلانها 2020 عاماً للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة.

وقال مدير عام معهد دبي القضائي، القاضي الدكتور جمال السميطي، إن «عام الاستعداد للخمسين يستحق الدعم من كل المؤسسات ومختلف شرائح المجتمع، لتحقيق هذه الرؤية الطموحة التي تركز على استشراف المستقبل. وارتأينا أن نشر الثقافة القانونية يمثل بعداً مهماً لتحقيق التميز، حتى تتمكن الدولة من متابعة مسيرة تميزها، والوصول بها إلى مقدمة دول العالم على مختلف الصعد».

وتابع: «مبادرتنا (بالمعرفة.. نستعد للخمسين) تسهم في ترسيخ القيم التي قام عليها اتحاد الإمارات، للاحتفال بالمعرفة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والأربعين. ونأمل أن يستفيد جميع المهتمين من هذا العرض الذي يثري مكتباتهم الخاصة، ويساعدهم على الارتقاء بمعارفهم التشريعية والقضائية».

جاء إعلان المعهد عن مبادرة «بالمعرفة.. نستعد للخمسين»، بالتزامن مع اليوم الوطني 49 للدولة، وبهذه المناسبة سيتم توفير 49 إصداراً ورقياً مقابل 49 درهماً، وهذا العرض متاح أمام الراغبين على مدى سبعة أيام عمل، بدءاً من يوم الأحد المقبل حتى 30 من نوفمبر، وسيقدم المعهد هدية للقراء عبارة عن حافظة إصدارات إلكترونية واحدة، احتفاءً بمبادئ دولة الوحدة التي تظلل الشعب تحت رايتها.

ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا العرض زيارة مقر المعهد بدبي، أو طلب الإصدارات عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]، أو التواصل عبر «واتس أب» على الرقم 04-2833300، إلى جانب توفير خدمة التوصيل مع احتساب رسوم إضافية.

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