الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظافة

طالب سكان، في أم القيوين، الجهات المختصة بإجراء حملات تفتيشية على البنايات السكنية، للتأكد من التزامها بالنظافة العامة، في ظل انتشار روائح كريهة ونفايات، في مداخل ومخارج بنايات، نتيجة عدم التزام السكان أو الحراس بالنظافة العامة.

رادار

قال سائق إنه تعرض لتصوير من جهاز رادار في عجمان مرتين، خلال أسبوع، على طريق سرعته القصوى 101كم في الساعة، في حين أنه كان يقود مركبته على سرعة 80كم في الساعة، مطالباً الجهات المختصة بضبط أجهزة الرادار، حتى لا يتعرض السائقون لارتباك أثناء القيادة.

نظافة

أثنى قارئ، في مدينة العين، على الاهتمام بالنظافة والصيانة الدورية للحمامات العامة، التي أنشأتها البلدية في الفترة الأخيرة.

حساسية

يواجه أشخاص، يعانون حساسية في الأنف، حرجاً كبيراً في مراكز التسوق والأماكن المغلقة، جراء نوبات العطس المتكررة، مشيرين إلى حالة الخوف من قبل المحيطين بهم، والنفور في بعض الأحيان، داعين إلى تفهم وضعهم الخاص.

ذروة

قال سائقون إن عدم التزام البعض باللوائح والأنظمة المرورية لقيادة المركبات، وتحديداً أمام مداخل ومخارج الطرق الرئيسة، خلال ساعات الذروة، يعيق حركة السير لفترات طويلة، مطالبين بنشر كاميرات أو دوريات مرورية، لفرض مخالفات على غير الملتزمين، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في تقليل التكدس المروري.

تسول

قال قارئ إن امرأة فاجأته أثناء استخدامهما المصعد بطلب المال، بدعوى أن عائلتها تعاني أوضاعاً مالية صعبة، وبأمس الحاجة للمال، لكن القارئ كان حازماً بصدها، ووجهها إلى الجمعيات الخيرية، محذراً من انتشار غير مسبوق لظاهرة التسول في العديد من المناطق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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