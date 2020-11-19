الامارات | 1292 إصابة جديدة بـ «كورونا» و890 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 1292 إصابة جديدة بـ «كورونا» و890 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع عن إجراء 116 ألفاً و396 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، تماشياً مع خطتها لتوسيع نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1292 إصابة جديدة بالفيروس. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 154 ألفاً و101 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة أربعة أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 542 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 890 حالة جديدة. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 145 ألفاً و537 حالة.

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