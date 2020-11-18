الامارات | حدثان يقودان مركبة بتهور فجراً.. ويصدمان دورية شرطة

شكرا لقرائتكم خبر عن حدثان يقودان مركبة بتهور فجراً.. ويصدمان دورية شرطة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة دبي القبض على حدثين (14 و15 عاماً)، لقيادتهما مركبة بطيش وتهور، مُعرضين حياتهما الشخصية، وحياة مستخدمي الطريق للخطر، وإقدامهما بشكل عمدي على صدم دورية شرطية أثناء أداء مهام عملها، بحسب مدير مركز الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك، الذي حذر من غياب دور الرقابة الأسرية على الأبناء، وتمكينهم من قيادة المركبات، خلافاً لمواد القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995، بشأن السير والمرور.

وقال آل مالك إنه تمت إحالة الحدثين إلى النيابة العامة في دبي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما عن تهم قيادة مركبة بطيش وتهور دون رخصة قيادة، وتعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر، وصدم دورية شرطية عمداً، وإتلاف مال عام.

وشدد على حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضبط المُخالفين لقانون السير والمرور، داعياً الأهالي إلى مراقبة أبنائهم، وعدم تمكينهم من الحصول على مفاتيح مركباتهم وقيادتها تحت أي ظرف، لما لذلك من عواقب وخيمة وضياع لمستقبل الأبناء، خصوصاً إذا تسببوا في حوادث سير، وعرضوا أنفسهم والآخرين للخطر.

وأوضح أن الواقعة حدثت حينما كانت دورية مرورية تتفقد منطقة الاختصاص في الساعة الرابعة صباحاً، واشتبهت بمركبة في منطقة الورقاء، فطلب قائد الدورية من سائق المركبة التوقف إلا أنه رفض الامتثال للأوامر، وأقدم على صدم دورية الشرطة، وعرض أفرادها للخطر بسلوكه الطائش.

وأضاف أن سائق المركبة قادها، بعد ذلك، بطيش وتهور عكس الاتجاه، مشكلاً خطورة على سلامته ومرافقه، وحياة مستخدمي الطريق، إلى أن تمكنت دورية شرطية من إيقافه، وتبين أن السائق (14 سنة)، ولا يحوز رخصة قيادة، وبرفقته شاب آخر (15 عاماً).

وأوضح آل مالك أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث أقدم على أخذ مركبة أخيه دون علمه، مؤكداً أن سلوكه غير المسؤول يعرضه للمساءلة القانونية.

وحث الأهالي على تثقيف الأبناء، وإرشادهم وتوجيههم للمسلك الصحيح، والابتعاد عن الأوضاع التي تثير الشبهات، ومنها وجودهم خارج المنزل في ساعات متأخرة من الليل، دون أي رقابة.

التحقيقات الأولية أظهرت أن الحدث أقدم على أخذ مركبة أخيه دون علمه.

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