الامارات | 10 أيام أمام انتهاء تحديث بيانات المواطنين في "الهوية"

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام أمام انتهاء تحديث بيانات المواطنين في "الهوية" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتهي بعد 10 أيام الفترة التي حددتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لتحديث بيانات المواطنين، ضمن مبادرة «بياناتك هويتك»، التي بدأت في 28 من الشهر الماضي، وتستمر لمدة شهر واحد.

وذكرت الهيئة أن مبادرة «بياناتك... هويتك» تهدف إلى تحديث البيانات الشخصية من خلال التطبيق الذكي للهيئة أو عبر الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.ica.gov.ae

وبينت أن المرحلة الأولى من المبادرة مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، داعية إياهم إلى تحديث البيانات على أن يتم استئناف عمليات التحديث لمختلف الشرائح المجتمعية ضمن المراحل المقبلة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ويقتصر التحديث في المرحلة الأولى على المواطنين في الفئات العمرية من 18 إلى 60 عاماً، إذ تقع على كل فرد كامل الأهلية مسؤولية تحديث بياناته الشخصية، ومن يقع تحت سجله الأسري، مؤكداً استعداد مركز الاتصال للاستجابة الفورية لاستفسارات المتعاملين.

وذكرت أن تمديد هذه الفترة يعتمد على تقييم المرحلة الأولى للتحديث، موضحة أن خطوات تحديث البيانات عن طريق التطبيق الذكي للمواطنين تبدأ بتسجيل الدخول إلى التطبيق الذكي، حيث يتم إدراج البيانات عبر حاملي خلاصة القيد، ثم اختيار خدمة جديدة، ثم تحديث بيانات السكن والعمل، وعند بداية الدخول يقوم التطبيق تلقائياً بالتوجه إلى صفحة رب الأسرة للبدء بالتحديث، ثم الانتقال لاحقاً لاختيار تحديث بيانات بقية أفراد الأسرة، وأخيراً الموافقة على الشروط والأحكام وتقديم الخدمة.

وأكدت أن تحديث البيانات يسهم بشكل كبير وفعال في دعم جهود الدولة الرامية إلى مواجهة فيروس «كورونا» المستجد والحد من انتشاره، كونه يوفر منظومة رقمية تلبي متطلبات القطاع الصحي والقطاعات الأخرى، فضلاً عن دوره المحوري في ضمان استمرارية الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أفضل معايير الكفاءة.

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