الامارات | "الصحة" تكشف عن 1292 إصابة جديدة بـ "كورونا" و890 حالة شفاء

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 116 ألفاً و396 فحصاً ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوص، وكشفت عن 1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و890 حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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